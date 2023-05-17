جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بقصر الأميرة فوقية، المقر التاريخى لمجلس الدولة، القاضى محسن طالب أبوبكر الحوشبى رئيس مجلس القضاء الأعلى باليمن، ووفد قضائى رفيع المستوى.





وجاءت الزيارة فى إطار التعاون المستمر بين البلدين بهدف التعرف على النظم المتبعة فى مجلس الدولة وخصوصًا فيما يتعلق بتدريب القضاة وتبادل الخبارت القضائية. وتضمن اللقاء عرض نبذة عن تاريخ مجلس الدولة المصرى وما مرّ به من تطورت خصوصا فى الفترة الأخيرة والتى تضمنت تعيين عدد كبير من شباب الخرجين وتعيين عدد من القاضيات لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة. وتطرق اللقاء إلى دور الاتحاد العربى للقضاء الإدارى وعرض نشاط الاتحاد والإجراءات التى يتخذها مجلس الدولة للارتقاء بأنشطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار عادل فهيم يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.