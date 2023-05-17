عاجل- مدبولى: الدولة تواصل جهودها لمضاعفة وضخ الاستثمارات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تواصل جهودها لمضاعفة وضخ الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية أصبحت الجهة الوحيدة التى تصدر التصريحات للمستثمر.





وأضاف مدبولى خلال تصريحاته فى مؤتمر صحفى، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تبسيط الإجراءات اللازمة لدخول السوق المصرى من خلال إصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط خلال 20 يوما فقط. وأشار إلى أنه يتابع ذلك الأمر بشكل شخصى مع وزير الصناعة لافتًا إلى أنه فى الوقت الحالى لم يتحقق شرط الـ 20 يوما ولكن تغيرت الأمور بشكل كبير وأصبحت المدة لإنشاء الشركات قصيرة جدا.

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