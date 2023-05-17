رئيس الوزراء: الحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة 10 أيام عمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 مايو 2023 06:30 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن الحكومة لديها رؤية وخطة واضحة لقطاع الغاز الطبيعى، موضحا أن الحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة 10 أيام عمل، وفى حالة عدم ود الجهة بالرغم من استيفاء كافة الأوراق يعتبر هذا موافقة ضمنية.

وأوضح الحكومة، أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، وتم حل 1400 شكوي من إجمالي 1900 شكوي بلجنة حل مشكلة المستثمرين، موضحا أن 50% من القطاع الخاص غير رسمى، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوفا من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.

وأوضح أن اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس وجه بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.

وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.