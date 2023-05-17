أبرز تصريحات مدبولى فى المؤتمر الصحفى بالعاصمة الإدارية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفو جراف التالى أهم تصريحات رئيس الوزراء:

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ عدة قرارات مهمة ومنها العمل على زيادة جذب الاستثمارات ووضع برنامج زمنى لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لمضاعفة وضخ الاستثمارات لزيادة فرص العمل.

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