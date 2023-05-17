وزير الصحة يتفقد ديوان عام الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مبنى ديوان الوزارة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، لمتابعة انتظام العمل والتزام العاملين بالقواعد المنظمة لأداء الموظف الحكومى فى الجمهورية الجديدة.





وقال حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزير تفقد مكاتب العاملين فى الأقسام والإدارات والقطاعات المختلفة، للاطمئنان على سير العمل، ونسب انتقال والتزام القائمين على العمل، تمهيدا للانتقال الكامل إلى المقر الجديد، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد غرفة إدارة الأزمات، وغرف الاجتماعات المركزية الخاصة بكل قطاع، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات الانتقال الكلى، استعدادا لبدء العمل بشكل شامل من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

وأشار المتحدث الرسمى للوزارة إلى أن الوزير التقى بعدد من القائمين على العمل للتأكد من اجتيازهم كافة الدورات التدريبية المؤهلة لمواكبة تطورات الحكومة الذكية، لتوفير الخدمات المتميزة والتحول الرقمى، فى ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية العالمية، بجميع المبانى الحكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع، أن الوزير أكد أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية وإدارية وحضارية، تسهم فى تطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى بداية عصر جديد من العمل الحكومى المتطور.