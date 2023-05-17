البابا تواضروس يستقبل وفد القنصلية المصرية وكهنة ميلانو

جدة - نرمين السيد - وأشار قداسة البابا أثناء اللقاء إلى دير القديس الأنبا شنودة بميلانو باعتباره أول دير تؤسسه الكنيسة القبطية فى أوروبا، وأشاد قداسته بمعالجة الدولة المصرية لمشكلة الهجرة العشوائية إلى إيطاليا، ونجاحها فى القضاء على هذه الظاهرة.

وعلى صعيد الأسر المصرية فى بلاد المهجر، أكد قداسة البابا على أهمية محافظة الأسرة على إجادة أبنائهم للغة العربية، وغرس وتنمية القيم والتقاليد التى تربينا عليها لحماية أبنائنا من التقاليد الغريبة، مشيرًا إلى أهمية التعليم لأنه مفتاح للمستقبل.

وعقد البابا تواضروس الثانى لقاءً مع مجمع كهنة إيبارشية ميلانو بحضور أسقفهم الأنبا أنطونيو و الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، وسبق هذا اللقاء القداس الإلهى الذى صلّاه قداسة البابا بمشاركة مجمع الكهنة وزوجاتهم.

وفى كلمته خلال اللقاء حدثهم قداسته عن موضوع "الفرح" بمناسبة فترة الخمسين المقدسة. حيث أشار إلى أن أهم ما فى القيامة، هو روح التجديد الذى ساد نتيجة لها، حتى أن الآباء الرسل كتبوا إنجيلهم ورسائلهم فى ضوء القيامة.

وأضاف: "التلاميذ عاشوا مع المسيح ونقلوا للآخرين هذه الروح. ونستطيع وضعها من خلال ثلاث نقاط رئيسية:

1- الفرح:

"فَفَرِحَ التَّلاَمِيذُ إِذْ رَأَوْا الرَّبَّ" (يوحنا 20: 20) وتسائل: هل أنت فى خدمتك فرحان، أم أنها مجرد روتين؟!. والفرح عندما يكون من القلب يشعر به الجميع ، فإحساسنا بالقيامة ينعكس على خدمتنا، كلماتنا حياتنا معاملتنا.

والفرح يأتى من خلال الشكر "اشكروا كل حين" والصلاة "صلوا كل حين" حتى نصل إلى "افرحوا كل حين"، وقال أحد الآباء "لماذا تجاهدون وأنتم عابسون الوجه"، ويجب أن نزرع الفرح فى القلوب حتى عند مواجهه المشكلات نقابلها وعندنا فرح أن هناك أمل فى الرد.

2- روح مساندة الضعفاء:

المسيح سند توما فى ضعفه وأثبت له قيامته" ، وقال له: "لاَ تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بَلْ مُؤْمِنًا" (يوحنا 20: 27) ويصرخ توما ربى والهى وبهذا يصير أول من يعلن إيمانه من التلاميذ. الإنسان ضعيف ومهارة الكنيسة أنها تسند وتقوى مثلما فعل المسيح مع زكا، نيقوديموس، السامرية... إلخ. ومهما كان الإنسان فى منصب لكنه ضعيف ويحتاج إلى قوة.

3- روح تشجيع لصغار النفوس:

صغار النفوس مثل الأطفال الذين يحتاجون إلى تشجيع، والكبار أيضًا، مثال لذلك مريم المجدلية، التى كانت وقعت فى تعب اليأس بسبب موت المسيح،و لم تكن تتوقع أن يظهر لها المسيح قائمًا، بل ويكلفها بمهمه الكرازة بالقيامة للتلاميذ.

واختتم: ربنا يحفظ الآباء وأسرهم ودائمًا فرحانين، وقدم قداسته بعض الهدايا للآباء الكهنة وأسرهم والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية.