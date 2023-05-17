السعيد: قرارات الأعلى للاستثمار جاءت بعد حوارات مجتمعية مع القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن جميع القرارات التى صدرت مؤخرا من المجلس الأعلى للاستثمار، جاءت بالتشاور والحوارات مجتمعية مع القطاع الخاص، مشددة على أن القطاع الخاص هو السفير للاقتصاد المصرى أمام المستثمر الأجنبى.





وأضافت وزيرة التخطيط، خلال تصريحاتها بمؤتمر صحفى لمجلس الوزراء والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنَّ الأزمة فى العملة الأجنبية هى أزمة مؤقتة مرتبط بالتغيرات الجيوسياسية التى يمر بها العالم والتى سببت فى ارتفاع أسعار المواد الاستراتيجية سواء غذاء أو قمح أو زيت أو طاقة ما تسبب فى زيادة فاتورة الاستيراد وبالتالى صنع ضغط شديد على الأموال التى نستخدمها. وأكدت أن الدولة تحركت لزيادة الإيرادات، سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى أو على المدى المتوسط. ولفتت إلى أنه يوجد زيادة فى إيرادات السياحة بنسبة 25%، وزيادة فى قناة السويس بنسبة 30%، وكذلك يوجد زيادة فى الصادرات وانخفاض فى الواردات بنسبة 34%، لذلك حدث تحسن لأول مرة فى الميزات التجارى. وأوضحت أن الخطوات السريعة هى الاستثمار الأجنبى، من خلال عدة برامج تطرحها الحكومة، كل ذلك هى موارد لزيادة الإيرادات وبالتالى يحدث التوازن فى سوق الصرف.

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