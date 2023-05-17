لأول مرة بجامعة عين شمس.. نجاح زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة

جدة - نرمين السيد - أجريت زراعة صمامات رئوية لثلاث حالات، عن طريق القسطرة، فى سابقة هى الأولى بمستشفيات جامعة عين شمس، وصرحت بذلك الدكتورة عزة الفقى أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.





وأوضحت، أن هذه التقنية تعد فتحا علميا جديدا، لافتة أن هذه التقنية مكلفة للغاية وتحتاج تكاتف جهود العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.

ووجهت الشكر لقيادات جامعة عين شمس، لما قدموه من دعم وتيسيير وصولا لتطبيق هذه التقنية، برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

وأضافت الدكتورة مى حمدى السيد، أستاذ القلب ومؤسس وحدة عيوب القلب الخلفية بقسم القلب بطب جامعة عين شمس، أن تنفيذ هذه التقنية تم بالتعاون مع الدكتور زياد حجازى، أستاذ زائر من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة أن تقنية الصمام الأورطى موجودة فى مصر منذ سنوات ولكنها لأول مرة تنفذ فى الصمامات الرئوية.

وأشارت إلى أن هذه التقنية تم تنفيذها أيضا فى مركز طبى فى أسوان وفى جامعة القاهرة.

و استعرضت الدكتورة هبة عطية أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، خطوات التحضير لتنفيذ هذه التقنية والتى استغرقت مراحل عديدة لتحديد الحالات المناسبة، قائلة: " نأمل أن تكون جامعة عين شمس مركزا للتدريب ونقل الخبرات فى هذا المجال الجديد".

يذكر أن الفريق الطبى ضم كل من الأطباء، علاء رشدى، عمرو منصور، ياسمين عبد الرازق، هبة كامل، أميرة نور، عبلة على، يوسف أمين، محمد صابر، محمد رشاد، آية الصايغ ولفيف من نواب قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.