أبو شامة: مصر تقف بكل قوتها ومقدراتها لدعم الشعب السودانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف"أبو شامة" خلال مداخلة مع برنامج "مطروح للنقاش" تقديم الإعلامية مارينا المصرى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة دخلت شهرها الثانى، والعالم يأمل تطبيق هدنة حقيقية وسوت حقيقى لأصوات الرصاص، لتتمكن جهود الإغاثة الدولية من الوصول للشعب السودانى.
وأوضح أن الأمم المتحدة قدرت الجهود التى يحتاجها السودان للإغاثة الإنسانية إلى 3 مليارات دولار، لإنقاذ الشعب السودانى من المصير الذى ينتظره.
وتابع: فى وسط كل هذا تقف القاهرة داعمة بكل قوتها وكل ما تملك من مقدرات لمساعدة الشعب السودانى، سواء بشكل مباشر مثل أطنان المساعدات التى تصل للسودان، وآخرها كانت طائرات الأغذية والأدوية التى وصلت السودان أمس.
ولفت إلى أن العلاقة بين السودان ومصر تاريخية ومتجذرة، وكل ما يؤلم السودان يؤلم مصر، وكل بيت مصر لديه حزن خاص على ما يجرى فى السودان، ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تدخر جهدا من اليوم الأول للآزمة، وآخرها اجتماعات جدة لمجموعة الاتصال العربية التى تضم مصر والسعودية لإيقاف هذه الخطر الإقليمى الكبير.
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