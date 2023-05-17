وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها الكورية تعزيز الاستثمارات فى مصر

جدة - نرمين السيد - وفى بداية اللقاء، أشادت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالدعم المستمر من الجانب الكورى لمصر فى مجال البيئة، وخاصة فى مجال التخلص من المواد الكيميائية الملوثة فى لمبات الفلورسنت فى إطار تنفيذ اتفاقية حماية طبقة الأوزون، والدعم المستمر فى مجال نقل التكنولوجيا وحماية البيئة، وإدارة المخلفات.

ومن جانبها، أشادت وزيرة البيئة الكورية بخطوات مصر فى ظل توجيهات القيادة السياسية لتحسين الصحة العامة والبيئة ووضع عدد من السياسات والاستراتجيات لتحقيق الاقتصاد الدوار، ومنها اعادة تدوير المخلفات، موضحة أن كوريا الجنوبية أصدرت عدة استراتيجيات للتعامل مع المخلفات، وتتطلع للتعاون مع مصر فى مجال انتاج الطاقة من المخلفات، خاصة مع الخطوات المصرية نحو تحسين معالجة المخلفات مما يسهل تحويلها إلى طاقة يعزز فكر الاقتصاد الدوار.

وقد أثنت ياسمين فؤاد، على التعاون المثمر والبناء مع الجانب الكورى فى مجال التكنولوجيا فى موضوعات البيئة المختلفة، موضحة ان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أولى اهتماما كبيرا بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، وتم إنفاق ما يقرب من 6 مليارات جنيه، لمشروعات البنية التحتية للمخلفات مع صدور أول قانون للمخلفات فى مصر، معربة عن تقديرها للتكنولوجيا الكورية والتى تم تطبيقها فى عدد من المصانع بمحافظات الجمهورية لتدوير المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى دور الوزارة التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى منظومة إدارة المخلفات، وتحت مظلته بحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز فرص الاستثمار فى هذا المجال، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية وشركاء التنمية لتنفيذ برامج المنظومة، موضحة أن المركز الذى نقل التكنولوجيا فى مجال المخلفات سيعزز تنفيذ الهدف الثالث فى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات هو الدعم المؤسسى ويتضمن التدريب وبناء القدرات، من خلال تدريب لكافة للعاملين فى المنظومة ونقل الخبرات، والاستفادة من التجربة الكورية فى هذا الشأن.

وأوضحت وزيرة البيئة المصرية، الإجراءات التى تم اتخاذها فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، بداية من صدور تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وشكل التعاقد، ودعم القطاع الخاص فى هذا المجال، معربة عن تطلعها للاستفادة من التكنولوجيا الكورية.

وأكدت وزيرة البيئة الكورية، حرصها على دعم مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مجال المخلفات، عن طريق تقديم منحة لتأسيس مركز لنقل التكنولوجيات فى مجال المخلفات، وتعميمها فى انحاء الجمهورية، كنموذج للاقتصاد الدوار عن طريق اعادة تدوير المخلفات، سيكون مثالا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

ولفتت ياسمين فؤاد إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز مجال تحويل المخلفات إلى طاقة بالشراكة مع القطاع الخاص، ولعل الأماكن المقترحة لتنفيذ هذه المشروعات تتيح قيمة مضافة لفرصة مشاركة القطاع الخاص، آملة فى التعاون مع القطاع الخاص الكورى ونقل التكنولوجيا الكورية.

وأكدت وزيرة البيئة على دعم مشاركة القطاع الخاص الكورى فى منظومة إدارة المخلفات، وإتاحة فرص واعدة للاستثمار الكورى فى هذا الشأن، فى إطار حزمة الحوافز التى توفرها الدولة حاليا للقطاع الخاص، حيث رحبت باستقبال بعثة من القطاع الخاص الكورى ذوى التكنولوجيات المختلفة لبحث فرص الاستثمار المتاحة، والتعاون مع السفارة الكورية لتسليط الضوء الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات وحماية الطبيعة لعرضها على الشركات الكورية لتسهيل التعاون المستقبلى.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالتعاون مع الجانب الكورى، فى افتتاح مرافق إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا والمحلة وسوهاج، متمنية أن يكون نقلة نوعية فى التعاون المصرى الكورى.

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد نظيرتها الكورية، لتعزيز التعاون المشترك تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2012، لتنفيذ برامج تدريبية فى مجال التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، فى إطار حرص مصر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتفعيل مواد قانون المخلفات المصرى المعنية بهذا الشأن، بهدف نقل الخبرات وبناء القدرات المصرى فى هذا المجال ضمن سعى مصر لتعزيز فكر الاقتصاد الدوار، حيث أكدت الوزيرة الكورية أن الأكياس البلاستيكية هى تحدى يواجه العالم كله، ورحبت بالتعاون المشترك لنقل التجارب والخبرات.

ومن جانبها، شددت وزيرة البيئة الكورية على حرصها على تعزيز التعاون الحالى والمستقبلية بين مصر وكوريا فى مجال البيئة، واهتمامها بفتح مجالات للتعاون فى الاستثمار فى مجال ادارة المخلفات من خلال القطاع الخاص الكورى.