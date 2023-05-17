الفريق عبد الفتاح البرهان يتفقد قوات الجيش السودانى فى القيادة العامة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 مايو 2023 08:28 مساءً - تفقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الأربعاء، القوات التي تكافح وتحارب التمرد بالقيادة العامة وسط حماس كبير من قبل المقاتلين، بحسب ما نشرته وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا".

ونشرت القوات المسلحة السودانية على صفحتها الرسمية "فيسبوك" اليوم صورا ومقاطع فيديو تظهر القائد العام للقوات المسلحة السودانية وسط جنوده في الميدان متفقدا صفوف المقاتلين.

ووجدت الخطوة ارتياح كبير وسط القوات السودانية التي تظهر عليها الروح المعنوية العالية، ووجدت المنشورات تفاعلا كبيرا من قبل متابعي صفحة الجيش على فيس بوك من المواطنين السودانيين.

الفريق البرهان في الخرطوم

الفريق البرهان وسط جنود الجيش السوداني