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تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى الخط الساخن التابع لهيئة الإسعاف المصرية 123، استغاثة هاتفية بوجود حالة ولادة بنطاق حى المعادى، وهو الأمر الذى أعقبه مباشرة، توجيه غرفة التحكم والقيادة المسؤولة عن إدارة أسطول هيئة الإسعاف المصرية أقرب سيارة لموقع الإستغاثة، حيث هرعت السيارة كود 3067 بقيادة فنى قيادة مركبة إسعافية أيمن حمدى، ومسعف محيى شريف لنجدة الأم.
وفور وصولهم، بدأ المسعف فى تقييم وضع الأم التى بدأت آلام المخاض فى مهاجمتها، وهو الأمر الذى استدعى منه نقلها بشكل عاجل بمساعدة زميله إلى سيارة الإسعاف، وفور الشروع فى تحرك سيارة الإسعاف صوب المستشفى فؤجى المسعف بأن الأم بدأت فى وضع مولودها بالفعل، فتم إيقاف السيارة على جانب الطريق، وبدأ فى طمأنة الأم ومساعدتها حتى بدأ رأس الطفل فى الظهور، وتمكن المسعف من إزاحة الحبل السرى الذى كاد يلتف حول رأس الطفل برفق، كما تمكن من قطع الحبل السرى بشكل سليم، كما تأكد من سلامة المولود وانتظام علاماته الحيوية، وكذلك سلامة الأم، وأعقب ذلك اصطحاب الأم ومولودها للمستشفى حيث اطمئن الأطباء على حالة الأم ومولودها، وغادرت الأم المستشفى فى أعقاب ذلك.
وفى ذات السياق، أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أن تلك الواقعة تأتى لتبرهن بشكل عملى نجاح المنظومة الإسعافية المصرية فى مواكبة نهج الدولة الرامى، لتقديم خدمات للمواطن ترقى للمستوى العالمى، مشيدا بما قدمه الزميلان بطلا الواقعة من مثال وقدوة ووصولوهما لموقع الاستغاثة فى غضون دقائق معدودة، وتمكنهما من إحتواء الموقف رغم صعوبة ودقة الواقعة، كما وجه سيادته بتكريم ومكافأة الطاقم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واقعة فريدة بالمعادى.. أم تضع مولودها بمساعدة أحد أطقم الإسعاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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