مدبولى يستعرض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل المؤتمر، قال رئيس الوزراء: "هذه فرصة جيدة كى نعرض بالتفصيل مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذى شرفنا برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى له بالأمس، بعد إعادة تشكيل المجلس".

وأكد مدبولى أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان شديد الأهمية، وجاء فى توقيت مناسب جدا، موضحا أن السيد الرئيس بدأ الاجتماع برسالة مهمة، حيث أوضح أن الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة، تستلزم من كافة الجهات، العمل من أجل هدف رئيسى مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات بالمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة فى اتخاذ القرارات، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، فى سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولى الريادة مع الدولة فى المرحلة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما سيتم عرضه اليوم خلال المؤتمر الصحفى، هو التوصيات ومقترح القرارات التى صدرت بالفعل من المجلس الأعلى للاستثمار أمس، موضحا أنه بناء على توجيهات الرئيس، كانت الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الماضية، على صياغة العديد من القرارات والإجراءات، وهذا المؤتمر فرصة لاستعراض ما قامت به الدولة خصوصا خلال العام الأخير، اعتبارا من مايو 2022 حتى الوقت الراهن، لافتا إلى أن هذه القرارات كانت نتاج جهد من جانب الوزراء والجهات المعنية، لدفع مشاركة القطاع الخاص، حيث تم عقد اجتماعات عديدة، سواء على مستوى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أو الوزراء، مع كل مؤسسات القطاع الخاص فى الدولة، وجمعيات المستثمرين، والغرف، ومجالس التصدير، وكان يتم الاستماع إلى التحديات التى يواجهونها، وتم صياغة القرارات بناء على كل هذه المدخلات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس بناء على هذه القرارات التى تمت الموافقة عليها، قد وجه الحكومة بشكل واضح، بوضع برنامج زمنى، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار، وبالتالى سيكون هناك متابعة من جانب الرئيس، كما سيكون هناك تركيز على دورية انعقاد المجلس، موضحا أن الرئيس وجه بإمكانية عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار شهريا، أو كل شهرين على الأكثر، وذلك بما يتيح متابعة تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها، وأيضا النظر فى اتخاذ أية قرارات أخرى تساعد فى زيادة جاذبية مصر للاستثمار.

واستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى تطور حجم الاستثمارات التى كانت تقوم بها الدولة والقطاع الخاص سويا، اعتبارا من عام 2005 حتى الوقت الحالى، حيث أوضح أن إجمالى الاستثمارات خلال العام 2005 ـ 2006 التى قام بها القطاع الخاص والدولة معا بلغ نحو 115.7 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المرصودة بالعام القادم 2023-2024 نحو 1.640 تريليون جنيه، بما يعنى تقريبا أنه على مدار هذه الفترة حدثت زيادة بمقدار 15 ضعفا للاستثمارات، موضحا أن حجم الاستثمارات إن استمر بمعدلاته البسيطة لم يكن ليواكب زيادة حجم الدولة المصرية والنمو السكانى المتسارع، وكانت الدولة ستواجه حتما مشكلات هائلة فى العديد من الأمور منها البنية الأساسية والخدمات، وكل ما قد تحتاجه فى سبيل النمو.

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات، ثم بدأ فى التزايد، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن يرجع لقلة دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة، إنما لدور الدولة التى بدأت فى زيادة استثماراتها حتى تحقق معدلات النمو، وذلك لأن الدولة فى هذه الفترة كانت تقدر الظروف التى مر بها القطاع الخاص بداية من عام 2011 والاضطرابات الحاصلة فى ذلك التوقيت، وفى عام 2015 وبداية خطوات الإصلاح الاقتصادى، ثم تلا ذلك ظروف مر بها العالم كله من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، موضحا أنه كان من الطبيعى أن يتخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات فى أى مكان، فكان الخيار الذى اتخذته الدولة فى المرحلة السابقة، أن تقوم بضخ الاستثمارات تعويضا عن التباطؤ الحاصل من قبل القطاع الخاص، كخطوة لزيادة فرص العمل والتشغيل، التى استطاعت الدولة من خلالها تقليل معدلات البطالة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التركيز اليوم من جانب المجلس الأعلى للاستثمار، وفى ضوء توجيهات الرئيس، يتمثل فى كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يساوى ما تستثمره الدولة أو يزيد عليه، حيث أن المستهدف بعد ثلاث سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الموجودة 60 أو 65٪، وهو ما يتم العمل عليه حاليا.

وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص فى مصر يستحوذ بالفعل على نصيب الأسد من حيث حجم المنشآت وعدد المشتغلين وفرص العمل الموجودة، وهو أمر طبيعى فى أى دولة، حيث يوجد تقريبا 3.750 مليون منشأة قطاع خاص، كما أن 79٪ من إجمالى المشتغلين يعملون فى القطاع الخاص، ونسبة 75% من الناتج المحلى الإجمالى يخرج من القطاع الخاص، لافتا إلى أن المشكلة هى كون أكثر من 50٪ من القطاع الخاص قطاع غير رسمى، و60٪ من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل فى تجارة الجملة والتجزئة أى التجارة، إلا أن التوجه للقطاعات الإنتاجية: الصناعة والزراعة ومختلف الأنشطة الإنتاجية الاخرى، وأشار إلى تحد اخر قائم يتمثل فى أن 1٪ فقط من حجم منشآت القطاع الخاص يصدر، أى أن هناك 99٪ منها تلبى السوق المحلية، موضحا أن هذا يفرض علينا كيفية تشجيع القطاع الخاص على التصدير، موضحا أن هذا ما يعمل عليه المجلس الأعلى للتصدير، والذى سيترأس السيد الرئيس اول اجتماع له.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه وفى هذا الاطار، اتخذت الدولة خلال العام الماضى الكثير من الإجراءات، والتى تضمنت إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تفضل السيد الرئيس بالتصديق عليها فى نهاية ديسمبر من العام الماضى، ويتم العمل فى هذا الملف بقوة كبيرة جدا كدولة حول كيفية تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته، لافتا إلى أن الوثيقة بمثابة دستور اقتصادى تعمل الدولة من خلاله، كما تطرق إلى التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أنها كانت مادة فى قانون الاستثمار منذ عام 2017 ولم يتم تفعيلها، الا انه تم البدء فى تفعيلها، حيث تم منح الرخصة الذهبية لـ 15 شركة، بالإضافة إلى طلبات أخرى من شركات أخرى يتم إدخالها، مشيرا إلى أن أحد التوجيهات كان يقضى بأن ما يتمتع بالرخصة الذهبية هو فقط المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الكبرى، والآن هناك توصية بالتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات كثيرة حتى يتم تيسير الإجراءات، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه من بين الطلبات المهمة فى ظل التضخم وزيادة سعر الفائدة، فقد طلب قطاعا الصناعة والزراعة أن يكون هناك مبادرة من الدولة لتحمل جزء من الفائدة، و هو ما تم الاستجابة له من خلال مبادرة قيمتها 150 مليار جنيه، بحيث يتم خلالها تحمل المستثمر فائدة بنسبة 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم مؤخرا ضم قطاع السياحة لهذه المبادرة لتصبح قيمتها 160 مليار جنيه، كما قامت الدولة بإعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، أو بمعنى أدق بادرنا كدولة بالإعلان عن دفعها عن هذه القطاعات، متطرقا إلى وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، والتى تبذل الحكومة من خلالها كل الجهود الممكنة لحل مشكلات المستثمرين، حيث تقدم إلى هذه الوحدة 1900 شكوى، تم البت فى 1400 شكوى منها، حيث بلغ معدل البت لصالح المستثمر نسبة 75%.

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء لقانون حماية المنافسة، للعمل على تفعيل استقلالية الجهات الرقابية بصورة أكبر، وتفعيل الحياد التنافسى التى تحدثت عنه مختلف الجهات الدولية، مشيرا أيضا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى قانون تم إعداده وإقراره يخص حماية الملكية الفكرية، فضلا عن إعادة وتنشيط لجنة فض المنازعات، حيث يتم متابعة جميع القرارات الصادرة عنها بكل دقة حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وفى سياق حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الإصلاحات الجذرية التى يطالب بها المستثمر فيما يخص تخصيص الأراضى الصناعية، بحيث أصبح فى الإمكان أن تكون الأرض بحق الانتفاع بجانب التملك، فضلا عن تحديد تسعير ثابت للأراضى الصناعية، معلن بقرار من رئيس الوزراء، وأصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار جميع الموافقات للمستثمر الذى يتوجه إليها فقط، على أن تتولى الهيئة نفسها التنسيق مع باقى الجهات فى الدولة بهذا الشأن، إضافة إلى التخصيص الفورى للأراضى الصناعية، من خلال لجنة مركزية حتى يتم إجراء التخصيص لأى مستثمر كبير أو مستثمر أجنبى بشكل فورى، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى منها إصدار الرخصة خلال 20 يوم عمل، وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع مع وزير التجارة والصناعة هذا الإجراء، وهناك تحسن ملحوظ فى هذا الشأن فى سبيل الوصول لهذا الهدف بل وأفضل منه بحيث يقل عن 20 يوما .

كما تطرق مدبولى لما صدر مؤخرا من خلال هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب؛ بحيث يكون نافذة للمصريين للاستثمار فى هذا الأمر، وتم وضع آلية واضحة وسيتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن التحديات التى يواجهها القطاع الخاص تتمثل فى أربع تحديات؛ وهى: تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وتشغيل المشروع، مؤكدا أنه فى ضوء ذلك تم اتخاذ نحو 22 قرارا جديدا تم الإعلان عنها عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وقد وجه رئيس الجمهورية بوضع برنامج زمنى وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، حتى تتسنى المتابعة وضمان تنفيذ القرارات خلال تلك المدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص تأسيس الشركات؛ سوف يتم إجراء تعديل لمواد موجودة فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى من شأنها أن تسهم وتشجع على التوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة، وأيضا تسهيل معاملة المستثمر الأجنبى مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة، موضحا أنه كانت توجد عوائق تتمثل فى ضرورة الانتظار حتى يتم تأسيس الشركة وإنهاء الإجراءات، ولكن فى ظل ذلك التعديل يتسنى للمستثمر الأجنبى، بمجرد تقديم الطلب، التعامل مع البنوك على الفور.

وقال: "قمنا بتحديد جهة التنفيذ المسؤولة عن هذا الموضوع، وكذلك المدة الزمنية اللازمة لإنهاء هذا الإجراء، وينطبق الأمر ذاته على كل قرار".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: يتمثل القرار الثانى فى تعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار؛ لتشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كمدخل فى الإنتاج وتعزيز استفادتها من نظام المناطق الحرة الخاصة. وأوضح، فى هذا الصدد، هناك عدد من الشركات العالمية تقدم لتنفيذ مشروعات "بتروكيماويات" بنظام المناطق الحرة، وقد كانت الدولة متوقفة فى هذا الشأن بسبب المشكلات التى كانت تشهدها فى قطاع الغاز الطبيعى، ولكن فى ظل امتلاك الدولة المصرية الآن خطة واضحة للغاز الطبيعى، تستطيع الدولة، من خلال المجلس الأعلى للطاقة، منح موافقات لهذه المشروعات، ليكون من حقها إنشاء منطقة حرة بغرض التصدير.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "يتعلق القرار الثالث بموضوع الموافقات التى كانت تصدر لإنشاء الشركات وتنفيذها، حيث كانت توجد شكوى بأن الأمر يتطلب شهورا حتى يتم الحصول على الموافقة من الجهات كافة؛ لذلك قررنا أن يكون الحد الأقصى للحصول على كل الموافقات هو 10 أيام عمل، أى بمجرد ما يعرب المستثمر الأجنبى أو المحلى عن اعتزامه إنشاء شركة سيكون الحد الأقصى للحصول على الموافقات اللازمة هو 10 أيام عمل فقط، وفى حين استيفاء الأوراق المطلوبة وعدم رد الجهة يكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية".

واستعرض رئيس الوزراء، شرح باقى القرارات تباعا قائلا: "سيتم إنشاء منصة إلكترونية موحدة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، ويتم تجميع كل الجهات المعنية فى تلك المنصة بحيث تستطيع الشركات أن تتقدم "أون لاين"، تماشيا مع التطور العالمى، وتنفيذ كل الإجراءات من خلال المنصة".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه فيما يخص تخصيص الأراضى، تم التأكيد من قبل الدولة على أن أية عقود أبرمتها أو أقرتها الدولة فى مراحل سابقة، يتم الالتزام بها طالما أن المستثمر لم يخالف شروط والتزامات تلك العقود، مشيرا إلى إسراع الدولة فى تسجيل الأراضى لهذه الشركات، حيث كانت ترد شكاوى بأنه رغم البدء فى المشروع منذ سنوات وتأدية الالتزامات المطلوبة توجد صعوبة متمثلة فى تسجيل الأرض؛ لذا تم التوجيه فى هذا الشأن باحترام تلك العقود وتيسير الإجراءات وكذا إلزام الشهر العقارى بتسجيل الأراضى والعقارات لهذه المشروعات طالما أنه لا يوجد أى نوع من المخالفة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "الشيء الأهم أن الدولة تفتح للأجانب تملك العقارات داخل مصر"، مشيرا إلى أن القرارات المنظمة فيما مضى كان مفادها أن الحد الأقصى لأى أجنبى يريد تملك عقار فى مصر، هو عقاران اثنان، ويكونان فى مدينتين مختلفتين، واليوم سيعمل وزير العدل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أى أجنبى يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر تملك أى عدد من العقارات، طالما كان ذلك فى إطار الضوابط التى تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة.

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بتصريح مزاولة النشاط، أوضح رئيس الوزراء أنه كان من المهم، ألا يقتصر اصدار الرخصة الذهبية على المشروعات القومية او الإستراتيجية فقط، ومن ثم فإن أى مشروعات فى أى أنشطة نرى لها أهمية كدولة، سنبدأ التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية لكل المستثمرين، سواء المحليين او الأجانب، كما كان هناك نقطة مهمة أيضا، تتمثل فى ان شركات كثيرة كانت تتساءل حول قصر التمتع بالرخصة الذهبية، على الشركات التى تنشأ بعد قانون الاستثمار لعام 2017، وبعضها تم إنشاؤه قبل هذا القانون، ويريد التمتع بمزايا الرخصة الذهبية، وهذا هو ما تمت الموافقة عليه، وبالتالى فإن أى شركة أنشئت قبل القانون أو بعده، يحق لها التقدم والتمتع بمزايا الرخصة الذهبية، طالما توافقت مع المعايير.

وأضاف مدبولى أن هناك نقطة أخرى تمت إثارتها كنقطة تنظيمية، لإيجاد رؤية للدولة المصرية بشأنها، والمتعلق بدراسة أن تكون الكيانات المسؤولة عن مراقبة وتنظيم أداء الخدمات والمرافق مستقلة عن الوزارات التى تقدم هذه الخدمات، فمثلا عندما يكون هناك جهاز تنظيمى لمرفق ما وهناك وزارة تقدم هذه الخدمة، يكون من المفترض أن تكون تبعية هذا الجهاز مختلفة عن الوزارة، ولذا سيتم دراسة حالات كل هذه الجهات لاتخاذ الاجراء المناسب طبقا للظروف، ومن ثم نقل تبعية الجهات التنظيمية لمجلس الوزراء، بحيث تكون الوزارة كيانا منفصلا، والجهاز التنظيمى الذى يراقب وينظم كيان آخر منفصل.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى نقطة كانت تتعلق بطلب من القطاع الخاص، أن يكون هناك مساواة فى المعاملة، حيث أثير أن هناك بعض المواد القانونية التى كانت تمنح معاملة تفضيلية لبعض الشركات والجهات التابعة للدولة، عن القطاع الخاص، وتم التوافق على ان يتم التعديل بحيث يكون الكل متساويا، ويكون القطاع الخاص مثله مثل كل كيانات الدولة يعامل ذات المعاملة، دون معاملة تفضيلية لأحد.

كما أثار رئيس الوزراء موضوع الإسراع ببرنامج الطروحات وبيع الأصول المملوكة للدولة، لافتا الى ان هناك كيانات كثيرة جدا مملوكة للدولة، من شركات واصول، نجد ان هذا الكيان مملوك لأكثر من جهة فى الدولة، فيمكن ان تجد شركة يشارك فيها 12 جهة فى الدولة، لكى نستطيع طرحها او وضعها فى برنامج الطروحات يتطلب الامر سلسلة من الإجراءات الإدارية والبيروقراطية يستهلك أمدا زمنيا طويلا جدا، والتصور الذى تم الموافقة عليه مشروع قانون سيتم التقدم به لإنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء تجمع بيانات كافة هذه الشركات وتتخذ القرار الملزم لما يتم دمجه وما يتم تصفيته وما يتم بيع نصيب الدولة فيه.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك خطوات سيتم اتخاذها من خلال وزارة المالية تتضمن نشر وإتاحة كل التقارير الخاصة بكل الإجراءات التى تقوم بها الدولة من أجل تعزيز الحوكمة والشفافية خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى تعديل نص مهم جدا ضمن إجراءات التشغيل، وهو بأن يتم السماح للمستثمر الأجنبى بأن يسجل فى سجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات، لافتا إلى ما كان يتم مسبقا، وهو أنه لكى يتم تسجيل الشركة فى سجل المستوردين ويستطيع المستثمر أن يستورد مستلزمات الإنتاج، ينص الأمر مسبقا على أن تحتوى الشركة على 51٪ من المصريين أو يكون لدى المستثمر الجنسية المصرية، لكن اليوم التعديل تضمن أنه طالما الشركة تم إنشاؤها فى مصر حتى لو كانت ملكيتها 100٪ أجانب، لديهم الحق فى أن يتم تسجيلها والبدء فى استيراد مستلزمات الإنتاج.

وتطرق رئيس الوزراء خلال حديثه إلى نقطة أخرى تأتى بناء على التوافق مع القطاع الخاص ورؤيته، وستصدر بقرار شامل، بأنه لا يحق لأى جهة أن تصدر أية قرارات تنظيمية تضيف أعباء أو تغير من اى رسوم أو مقابل خدمات من شأنه أن يزيد أعباء على المستثمر، إلا أنه وفقا لقانون الاستثمار يجب الرجوع وأخذ موافقة من هيئة الاستثمار، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس، حتى لا يصدر أى قرار من شأنه زيادة الأعباء على المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك أشار أيضا إلى قرار اخر حيث سيتم وضع قرار تنظيمى من جانب وزارة العدل، يوضح معايير فرض مقابل التحسين، نظرا لأنه كان هناك شكوى من عدد من الجهات بعدم إيضاح سبل تطبيق ما يطلق عليه مقابل التحسين، وفى هذا الإطار تم التوجيه لوزير العدل، بوضع ضوابط كاملة لهذا الأمر بناء عليه تنشر للجميع، والجزء الآخر والذى كان يمثل أحد الشكاوى، هو فرض عدد من الضرائب على المستثمرين وفى نفس الوقت يكون لدى المستثمر مستحقات عند الدولة، فى هذا الإطار، تم التوافق على إقرار نظام المقاصة، وبالفعل توجد ضوابط محددة، حيث تم التوجيه لوزارة المالية، بأن يتم تفعيله، وبالتالى ما إذا كان لدى المستثمر مستحقات عند الدولة يحصل عليها، او كان عليه التزامات يقوم بسدادها.



وأشار رئيس الوزراء إلى قرار آخر يتم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر، عن طريق وزير المالية الذى كلف بالفعل مكتبا استشاريا عالميا، بحيث يتم وضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة لخمس أو عشر سنوات قادمة، وذلك بناء على شكاوى المستثمرين كونهم دائما ما يتم مفاجأتهم بتعديلات فى قوانين الضرائب، وبالتالى عدم اتضاح الروية، ولذا أوضح رئيس الوزراء أنه ومن خلال الوثيقة التى ستعلن خلال 3 أشهر، سيتم إيضاح السياسات الضريبية لمدة خمس أو عشر سنوات قادمة، ومن ثم تتضح ظروف العمل والتحرك داخل الدولة.

فيما تطرق رئيس الوزراء الى نقطة أخرى مهمة وهى إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح ما بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها، للقطاع الخاص، والشكوى فى هذا الإطار كانت الازدواج فى سداد الضريبة، فبالتالى تم إعداد هذه التعديلات، وسوف يتم إقرارها فى البرلمان فى اقرب فرصة، وكذا أشار إلى جزء آخر مهم فى اطار التيسيرات، وهى أن هناك آلية بديلة لوجود منازعات ويتم تحويلها للقضاء وتبقى طوال فترات التنازع القضائى، حيث كان قانون المحاكم الاقتصادية المعنية بحل تلك المنازعات، يضع حدا أقصى للمنازعة، بمعنى أنه على سبيل المثال ما اذا كان هناك منازعة على مبلغ وليكن قيمته 100 الف جنيه، إذا زادت القيمة بالنسبة للمنازعة، تذهب للقضاء العام، وهذه الإجراءات من الممكن أن تأخذ المزيد من الوقت.

وأوضح رئيس الوزراء أن مبلغ الـ 100 ألف جنيه الذى تم اقراره فى فترة زمنية سابقة، كان يمثل قيمة كبيرة فى هذه الفترة، ولكن خلال الفترة الحالية يعد رقما متواضعا، لافتا إلى أنه تم التوافق على تعديل القانون، تشجيعا لأن يكون البت فى أغلب النزاعات الاقتصادية يتم داخل المحاكم الاقتصادية، وذلك بالنظر لسرعة التقاضى والمرونة المتاحة بها.

وفيما يتعلق بمختلف التعويضات الخاصة بنزع الملكية سواء لعقارات أو أراض تخص المستثمرين، أشار رئيس الوزراء إلى التزام الدولة بالانتهاء من كافة الإجراءات وسداد قيم التعويضات للمستثمرين خلال 3 أشهر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على الاستعانة بكل من البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة مع الدولة المصرية فى وضع رؤية واستراتيجية متكاملة للاستثمار فى مصر، والترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بالسوق المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة فى هذا الصدد، بضرورة الاستعانة بمكاتب وخبرات عالمية للترويج للاستثمار فى مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: تم التوافق على تعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا أى مناطق اقتصادية أخرى تنشأ، وذلك لدعم وتعزيز جاذبية هذه المناطق، من خلال ما يتم تقديمه من حوافز وتيسيرات، تشجيعا لمختلف المستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرارات تضمنت إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية مختلف الجهات المعنية، للتعامل مع ملف الشركات الناشئة، وتكون هذه الوحدة الجهة المعنية بتلقى الطلبات الخاصة بإقامة هذه الشركات، وتتولى وضع الرؤية الواضحة لعمل الشركات الناشئة، مع اتاحة المزيد من التيسيرات لمختلف الإجراءات الخاصة بإقامة مثل هذه الشركات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات المعينة، قائلا:" ففى قطاع الزراعة تم التوافق على التوسع فى آلية البورصة السلعية، وكذا الزراعات التعاقدية"، مشيرا إلى النجاح الذى تم تحقيقه مع عدد من المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدا التوجه إلى تطبيق ذلك على مختلف المحاصيل والزراعات المهمة للدولة، وصولا لحصول الفلاح المصرى على أعلى عائد من خلال الزراعات التى يقوم بها.

وفى قطاع العقارات والإسكان، أوضح مدبولى أنه تم التوافق بصورة مبدئية على منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية سواء عقارية أو زراعية أو صناعية أو سياحية بالمدن الجديدة، فائدة أقساط 10% فقط بدلا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزى، وذلك لمدة عامين، هذا إلى جانب مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من اجمالى المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا فضلا عن تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%، مضيفا أنه جار حاليا دراسة عدد آخر من الحوافز لإتاحة مزيد من التيسيرات لقطاع المطورين العقاريين، على أن يتم عرضها على الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للاستثمار.

وقال رئيس الوزراء: "بالنسبة لقطاع الصناعة، فهو وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، شغلنا الشاغل الآن"، مضيفا أنه تم التوافق على اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية، والرسوم الإدارية الأخرى التى كان من المفترض أن تتحملها صناعات بعينها فى المناطق الجديدة المخطط إنشائها أو لأنشطة صناعية نرغب فى تشجيعها.

وأوضح: سيكون وزير الصناعة مكلفا بتحديد عدد من الصناعات والأنشطة التى سيصدر قرار بشأنها يتعلق بأن من يرغب فى الاستثمار فى هذه الصناعات والأنشطة، سيتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، ورسوم إدارية كثيرة، كما سيتم الإعلان عن بعض الحوافز الضريبية، وأضاف: واليوم وافقنا على أول هذه الحوافز، وهى الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال: المستثمر الذى يرغب فى إقامة مشروع صناعى، سيسمح له بدفع أول مقدم للأرض، وسنترك له فترة سماح لمدة عامين، بحيث يقوم بإنشاء المصنع خلال هذين العامين، وبعد ذلك يمكنه سداد ثمن المصنع على أقساط.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الخاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى تضمن البدء فى تنفيذ مجموعة من الحوافز الاستثنائية لهذه الصناعة، كما تم التوافق على تفعيل مجموعة مشابهة من هذه الحوافز لكل المشاريع الاستثمارية وليس فقط الهيدروجين.

وتتضمن الحوافز رد حتى 55% لقيمة الضريبة على الدخل، إذ ستقوم الدولة برد هذه النسبة من الضريبة للمستثمر على المشروعات التى قام بتنفيذها، كما سيكون هناك إعفاء للمعدات والآلات والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافة لفترة طويلة، وكذلك إعفاء صادرات المشروع من ضريبة القيمة المضافة.



وتابع: فى قطاع النقل، تم التوافق على أن مشروعات المناطق اللوجستية والموانئ الجافة وخلافه تتمتع بكل الحوافز المقرة فى قانون الاستثمار، وأن يكون هناك توحيد لاستراتيجية التسعير داخل وخارج الموانئ، وهذه كانت شكوى من كل المستثمرين.

ولفت إلى أنه سيتم التوسع فى تفعيل القائمة البيضاء للمصنعين والمصدرين للاستفادة من جميع الحوافز.

واستطرد: "الشيء الأهم ليس فقط الإعلان عن الحوافز، وإنما تنفيذها على الأرض كما وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لذلك وضعنا التزاما علينا بجدول زمنى محدد، وتم تحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ والمتابعة.

وأوضح أنه خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار سيكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الإجراءات، ولحين اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المقبل، سيتم عقد اجتماعات دورية لمجموعة الوزراء المسئولة عن التنفيذ - التى تحضر اليوم - لكى نتابع بصورة دورية ما يحدث على الأرض؛ حتى يكون بإمكاننا تفعيل أكبر قدر من القرارات قبل اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المقبل.