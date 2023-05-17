وزير التعليم يبحث آليات التسويق لمدارس النيل الدولية خارج مصر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة؛ لبحث آليات التسويق لشهادة مدارس النيل الدولية خارج مصر.





جاء ذلك بحضور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والعميد طارق الباز، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، وإلهام فتحى، مدير عام أبنائنا فى الخارج، والدكتورة أمانى الفار، مدير وحدة شهادة النيل الدولية، وعماد منصور، مدير عام الخدمات المركزية، ووفاء خميس، من إدارة التسرب التعليمى.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور رضا حجازى سبل زيادة الاستثمار فى مدارس النيل الدولية، باعتبارها نموذجا تعليميا متميزا عالى الجودة، مشيرا إلى أن مناهج مدارس النيل صممت وفقا للمعايير العالمية من خلال التعاون مع هيئة الامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تمنح شهادة معترف بها عالميا وتعادل الشهادات الدولية، كما توفر مدارس النيل الدولية منهجا تعليميا تم تخطيطه وتصميمه فى ضوء أحدث الاتجاهات العالمية للتعليم والتعلم، فضلا عن التركيز على بناء شخصية الطالب وإكسابه المعارف والمهارات التى تنمى روح الإبداع والتفكير والابتكار وتعده لسوق العمل والدراسة الجامعية محليا وعالميا.

وقال الوزير، إنه فى إطار حرص واهتمام القيادة السياسية، بعملية تطوير المنظومة التعليمية، تعمل الوزارة على التوسع فى أعداد هذه المدارس داخليا، كما تستهدف التسويق لها خارجيا.

وفى هذا الإطار، وجه الوزير بوضع آليات لزيادة الاستثمار والتسويق لشهادة مدارس النيل الدولية خارج مصر، كونها تمنح جودة عالية من التعليم ذى المعايير الدولية لأبنائنا الطلاب فى الخارج.