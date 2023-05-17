وزير التعليم يوجه بتقديم خدمات تفاعلية للطلاب المصريين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، لبحث تقديم خدمات تعليمية تفاعلية للطلاب المصريين فى الخارج.





وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدا أن تطوير الخدمات التعليمية للطلاب من "أبنائنا فى الخارج" يمثل أولوية لدى الوزارة فى إطار خطتها الشاملة لتطوير المنظومة التعليمية ككل. وفى هذا الإطار، وجه الوزير بتقديم خدمات تعليمية تفاعلية ونماذج تدريبية، فضلا عن إتاحة الروابط التعليمية الخاصة بالمناهج الدراسية للطلاب من أبنائنا فى الخارج بهدف دعم قدراتهم على فهم المناهج الدراسية. جاء ذلك، بحضور محمد عطية، رئيس الادارة المركزية للتعليم بمصروفات، والعميد طارق الباز، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، وإلهام فتحى، مدير عام أبنائنا فى الخارج، والدكتورة أمانى الفار، مدير وحدة شهادة النيل الدولية، وعماد منصور، مدير عام الخدمات المركزية، ووفاء خميس، من إدارة التسرب التعليمى.

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