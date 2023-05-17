جمعة: إتمام عملية نقل العاملين بالأوقاف للعاصمة الإدارية قبل منتصف يوليو

جدة - نرمين السيد - أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة بدأت عملية النقل ‏الفعلى للعاملين بعدها إلى مقرها بالعاصمة الإدارية، وأنه سيتم نقل جميع العاملين بالأوقاف إلى المبنى الجديد قبل منتصف يوليو، وهى ‏نقلة نوعية فى نظام الإدارة الحديثة وليس فى مجرد المكان.





‏جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير محمد مختار جمعة مع الإدارة المركزية للتحول الرقمى، والإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإدارة ‏العامة للحوكمة، والإدارة العامة للشئون الإدارية، بحضور عبد الله حسن مساعد وزير ‏الأوقاف للمتابعة بمبنى وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك لمتابعة عملية نقل ‏العاملين بالأوقاف إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ‏

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