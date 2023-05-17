المصريين الأحرار: قرارات الرئيس للاستثمار ثورة على البيروقراطية والتحديات

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، الصادرة مساء أمس، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الحكومة.





ووصف الحزب فى بيان له _ اليوم الأربعاء _ القرارات الصادرة عن الاجتماع بأنها ثورة غير مسبوقة بشأن قطاع الاستثمار على غرار 30 يونيو المجيدة التى استعادة مصر، تلك القرارات تعيد مصر للواجهة الاستثمارية وتهدف تهيئة بيئة متكاملة وجاذبة للاستثمار والأعمال فى مصر، وانعكاس لوجود رؤية ثاقبة لدى القيادة السياسية الرامية بأولوية فتح أبواب الاستثمار بكافة أشكاله على أرض مصر.

وقال الحزب، إن تلك القرارات المتكاملة تعكس استجابة الرئيس لأصوات الجادين من المصنعين والمستثمرين والمصدرين، وترسم خارطة استثمارية عظمى تحطم طاغوت البيروقراطية العقيمة التى كانت شبحا ـسود يعيق كل خطوات الإنتاجية لسنوات طويلة.

وأضاف، أن القرارات الرائدة تضع دورا على عاتق المستثمرين والحكومة معا، غاية فى الأهمية، أولها الالتزام والانضباط والمسؤولية للوصول إلى بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتطور اقتصادى شامل، وإلتزام الحكومة الكامل باتجاه القيادة دون هوادة والابتكار فى تجاوز كافة التحديات.

وتابع الحزب، أن تقليص الإجراءات الروتينية وخلق حالة التكامل بين الجهات المعنية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وغيرها من القرارات ستحدث طفرة نوعية فى الاستثمار والتنمية.