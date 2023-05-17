مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي: نناقش 3 مرتكزات أولها الطلاق وما بعده

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 مايو 2023 11:24 مساءً - قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن هناك بعض التحديات التي تواجه الأسرة وتحول دون التماسك المجتمعي لأن تماسك الأسرة يؤدى إلى التماسك المجتمعي وكان من المهم من خلال الخلفية البحثية وما ورد إلينا من مقرحات إلى اللجنة تم حصر للموضوعات وتصنيفها إلى مرتكزات ثلاثة.

وأضافت مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن المرتكز الأول الطلاق وما بعده، والمرتكز الثاني العنف الأسرى والعنف الموجه ضد المرأة، والمرتكز الثالث هو المرتكز الجرائم الإلكترونية المستحدثة والتي تطول كل أفراد الأسرة وتحت كل مرتكز العديد من الموضوعات .

وتابعت مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، :"سنبدأ غدا حول العديد من الموضوعات التي يدور حولها الجدل حولها حيث هناك جدل مجتمعي حول الوصاية والولاية المالية والولاية التعليمية والأهلية القانونية للمرأة .