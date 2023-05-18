وزيرة البيئة: تعاون مثمر بين مصر وكوريا الجنوبية فى نقل تكنولوجيا المخلفات

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة والتى تحظى لأول مرة فى تاريخ مصر بدعم رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، حيث تحرص وزارة البيئة على توفير سبل تهيئة المناخ الداعم الذى يعد عامل أساسى فى قيام المنظومة بجانب البنية التحتية لها، فتم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر لتحديد الأدوار والمسؤليات، وتشجيع الاقتصاد الدائرى وإشراك القطاع الخاص، تقديم حزمة من الحوافز الخضراء التى تساهم فى دعم المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع.





جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى احتفالية تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات المصرية (المنيا- الغربية -سوهاج)، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتورة هان واجين، وزيرة البيئة بالجمهورية الكورية، ووفد رفيع المستوى من وزارة البيئة الكورية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلى وزارات التعاون الدولى والانتاج الحربى وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الدولة على إشراك القطاع غير الرسمى فى المنظومة من خلال مساعدته على توفيق أوضاعه، وتوفير فرص عمل خضراء، وإتاحة حياه كريمة وضعهم تحت المظلة التأمينية بعد توفير مسميات وظيفية تدرج فى الرقم القومى، وتقديم كافة سبل الدعم.

وأضافت الوزيرة أن الأربع سنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرا من قبل الدولة بملف المخلفات الصلبة من خلال التعاون بين وزارات البيئة، التنمية المحلية،التخطيط والتنمية الإقتصادية، المالية، الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، مما أدى إلى زيادة نسبة الجمع إلى 66% بعد أن كانت 25%، وزادت نسبة تدوير المخلفات إلى ما يقرب من 35%، والتى من المتوقع زيادتها بعد إنشاء مزيد من مصانع التدوير ومنها مصانع التدوير بسوهاج والمنيا والمحلة بتكنولوجيا كورية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن التقارير الدولية رصدت ما يقرب من 28 مليار دولار فرص استثمارية للقطاع الخاص فى مجال مواجهة آثار تغير المناخ فى مصر حتى 2050، وسيكون نصيب قطاع المخلفات منها العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى عمليات تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن ونقل التكنولوجيا والجمع والنقل.

وقد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لنظيرتها بدولة كوريا الجنوبية على ما تقدمه من دعم مستمر لقطاع المخلفات فى مصر، وخاصة إنشاء المركز الخاص بالتدريب ونقل تكنولوجيا فى مجال المخلفات، وجهود التدريب فى مجال الاقتصاد الدوار الذى أصبح من الأولويات الوطنية التى تضعها الدولة فى مختلف المجالات كالصناعة الخضراء وإعادة تدوير المياه والاستفادة من المخلفات الزراعية وغيرها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن حماية الطبيعة تعد أحد الاهتمامات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية، معلنة نجاح مصر فى زيادة نسبة المحميات الطبيعية بها إلى 15٪ من المساحة الكلية، واتاحة الفرصة للاستفادة المستدامة من المحميات الطبيعية باشراك القطاع الخاص من خلال منح حق ممارسة النشاط تصل إلى 15 عام، تحقيقا لمبدأ أن الجميع شركاء فى حماية الطبيعة وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، للوصول إلى مستقبل أفضل.

ولفتت الوزيرة إلى أن تحديات البيئة العالمية كتغير المناخ وصون الطبيعة والتنوع البيولوجى هى شبح يواجه العالم أجمع، مما دفع مصر وكوريا الجنوبية لتسخير كافة الامكانيات البشرية والعلمية لمواجهة هذه التحديات، بما ينعكس فى النهاية على تحسين حياة المواطن المصرى والبيئة من خلال مجالات محلية مثل الإدارة المتكاملة للمخلفات للوصول لبيئة أفضل أنظف للأجيال القادمة.