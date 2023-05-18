رئيس الوزراء يتابع مستجدات منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة ITS، (المرحلة الأولى)، وذلك بحضور محمود توفيق، وزير الداخلية، ومسئولى إدارة النظم بالقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية، والوزارات المعنية.





واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية المتعاظمة لتطبيق منظومة النقل الذكى على المحاور والطرق السريعة، والتى من شأنها أن تدخل الطرق مرحلة جديدة تتواكب والنهضة الشاملة التى يعيشها هذا القطاع، مؤكدا أنه يتم مراعاة التنفيذ وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، طبقا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لمشروع النقل الذكى، وخاصة ما يتعلق منه بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العاجلة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل طريق شبرا بنها الحر، والطريق الدائرئ حول القاهرة الكبرى، وكذا طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد، وطريق القاهرة – القطامية العين السخنة، وكذا طريق القاهرة / السويس الصحراوى، والطريق الدائرى الإقليمى، والقاهرة الإسكندرية الصحراوى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض أهمية تطبيق تلك المنظومة فى سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة لتحركات المركبات، والدقة فى تسجيل المخالفات، وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وقد تطرق الاجتماع إلى جهود التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ منظومة النقل الذكى؛ من أجل دفع العمل بهذا المشروع الحيوى، وتذليل أى تحديات قد تطرأ خلال التنفيذ؛ لسرعة إنجازه وفق المخطط الزمنى المحدد.