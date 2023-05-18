فى الدقيقة 76.. السيتي يزيد أوجاع الريال الملكي بهدف ثالث

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 مايو 2023 12:30 صباحاً - أحرز إيدر ميليتاو لاعب ريال مدريد الإسباني هدف في مرماه ضد مانشستر سيتي بالدقيقة 76 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، في قمة من العيار الثقيل ترفع شعار البحث عن مقعد في نهائي المسابقة القارية الذي سيقام في تركيا.

وقامت جماهير السيتي قبل وبعد دخول مدرجات ملعب الاتحاد اشعال الشماريخ والألعاب النارية في أجواء صاخبة قبل قمة دوري أبطال أوروبا. مان سيتي ضد الريال

انتهت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد وعلى ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتاريخيا التقى فريقا مانشستر سيتي ضد ريال مدريد قبل مباراة اليوم في 9 مواجهات تقاسم فيها الطرفان الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مثلهم.

وتفوق نادي ريال مدريد في تاريخ المواجهات تهديفيا بواقع 14 هدفاً مقابل 13 لفريق مانشستر سيتي بينما يعتلي كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف مقابل 3 لصالح جابرييل خيسوس بالتساوي مع كيفين دي بروين.

ويتفوق نادي مانشستر سيتي في القيمة التسويقية بواقع 1.05 مليار يورو مقابل 860 مليون لصالح نادي ريال مدريد بينما يعتلي إيرلينج هالاند قائمة أغلى اللاعبين في اللقاء بواقع 170 مليون، بينما يأتي فينسيوس كأغلى لاعب الميرنجي بواقع 120 مليون يورو.

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم البولندي شيمون مارسينياك لإدارة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وأدار الحكم البولندي شيمون مارسينياك نهائي كأس العالم 2022 فى قطر بين الأرجنتين وفرنسا، والذي انتهي بتتويج التانجو بقيادة ميسي بركلات الترجيح بعد التعادل المثير بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويتطلع فريق مانشستر سيتي إلي كتابة التاريخ عبر بوابة ريال مدريد، حيث يبحث عن انتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، من أجل التتويج باللقب الحلم بالنسبة لعشاق السيتيزنز وملاك النادي.

فيما يأمل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في قيادة الملكي للقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، والـ 15 في تاريخ المرينجي.

ويلاحق الريال 3 أرقام سلبية تهدد بخروجه أمام مان سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهم كالتالي:

- لم يفز ريال مدريد من قبل في ملعب الاتحاد.

- آخر مرة خسر فيها السيتي مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد كانت عام 2018.

- لم يصل الريال إلى نهائي دوري الأبطال بعد أن تعادل في ذهاب الدور نصف النهائي على أرضه.

وجاء مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، والكر، دياز وستونز.

خط الوسط: جوندوجان، رودري وبرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جريليش، هالاند ودي بروين.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألابا - كامافينجا - ميليتاو – كارفخال.

خط الوسط: كروس - فالفيردي– مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو.

دكة بدلاء الريال: "لونين، فاييخو، ناتشو، روديجر، ميندي، أودريازولا، هازارد، أسينسيو، فاسكيز، تشواميني، سيبايوس، ماريانو".