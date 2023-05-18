محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير السوق القديم

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ جنوب سيناء - بحسب بيان أصدره المركز الإعلامى للمحافظة اليوم - بضرورة تعدد الأنشطة المختلفة وملائمتها مع تنوع السائحين وجنسياتهم، مع ضرورة الحفاظ على الطابع التراثى القديم لمنطقة السوق.

وشدد المحافظ - خلال الجولة التفقدية - على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية باستمرار، للحفاظ على المنطقة ومظهرها أمام الزائرين، وكذا أعمال النظافة المستمرة، خصوصا أن السوق يشهد ازدحاما شديدا من الزائرين من السائحين من مختلف الجنسيات.