الأرصاد تزف بشرى عاجلة عن طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس لطيف فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى وجود تحسن نسبى فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية؛ حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة بعدما كانت 34 أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.