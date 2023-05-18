انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الادارية 31 17

6 أكتوبر 30 17

بنها 29 18

دمنهور 30 18

وادى النطرون 31 17

كفر الشيخ 29 18

المنصورة 30 17

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 29 17

دمياط 24 17

بورسعيد 24 19

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 17

العريش 24 17

رفح 23 18

رأس سدر 31 16

نخل 30 14

كاترين 29 11

الطور 35 20

طابا 33 19

شرم الشيخ 36 23

الاسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 23 18

مطروح 23 18

السلوم 25 16

سيوة 30 20

رأس غارب 36 23

الغردقة 37 24

سفاجا 36 23

مرسى علم 36 24

شلاتين 35 23

حلايب 31 20

أبو رماد 32 22

رأس حدربة 31 21

الفيوم 30 18

بنى سويف 31 19

المنيا 32 18

أسيوط 33 19

سوهاج 34 21

قنا 38 22

الأقصر 39 22

أسوان 42 24

الوادى الجديد 36 19

أبوسمبل 42 22