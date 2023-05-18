مباحثات الرئيس السيسى لتعزيز التعاون مع أمريكا وإيطاليا تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وسلطت الصحف الضوء على اجتماع الحكومة الذى عقد أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشدد مدبولى، على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد برئاسة الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

وعن الشأن العربى، تناقلت الصحف وقائع الاجتماع التحضيرى للقمة العربية الثانية والثلاثين، الذى عقده وزراء الخارجية العرب أمس فى جدة، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وفى التفاصيل، تابعت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(المصرى اليوم)، فى صدر صفحاتها الأولى، تأكيد الرئيس السيسى - خلال استقباله أمس الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى جون كريستمان، ونائبى رئيس الشركة، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا - حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات فى جميع القطاعات ولاسيما البترول والغاز.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمى القول إن اللقاء شهد متابعة أنشطة شركة (أباتشى) فى مصر وبرامجها الحالية، فضلا عن خططها خلال الفترة القادمة لزيادة حجم أعمالها فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وثمن الرئيس فى هذا السياق النجاحات المتميزة للشركة فى مصر على مدى نحو 30 عاما، والتى جعلتها أكبر منتج للبترول فى البلاد.

وذكرت الصحف أن اللقاء تطرق إلى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، فى ضوء رئاسة "جون كريستمان" مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وعلاقات الشراكة الإستراتيجية المتشعبة بين البلدين.

وفى نشاط رئاسى ثان، تناقلت صحف القاهرة لقاء الرئيس السيسى، أمس، مع جويدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالى، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء بحرى جوزيبى دراجونى، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، إلى جانب السفير ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة.

ونسبت الصحف لمتحدث رئاسة الجمهورية القول إن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين، ودفع أطر التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى المجالين العسكرى والأمنى، وأشاد وزير الدفاع الإيطالى بدور مصر الجوهرى فى الحفاظ على الاستقرار بمنطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

حكوميا، أبرزت صحفية (الأهرام) تشديد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع الحكومة أمس برئاسته، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد برئاسة الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف ايجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليل أى معوقات أو تحديات قد تطرأ.

وتابعت الصحيفة وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده مدبولى عقب الاجتماع، حيث أكد أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم، وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولى الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة، مضيفا أن الحكومة تستهدف العام المقبل استثمارات للقطاع الخاص تصل لتريليون و640 مليار جنيه، مشددا على أن الرئيس وجه بوضع برنامج زمنى لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء أوضح أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى اتخذ عدة قرارات مهمة ومنها العمل على زيادة جذب الاستثمارات ووضع برنامج زمنى لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لمضاعفة وضخ الاستثمارات لزيادة فرص العمل مشيرا إلى أن: الأهم من إعلان الحوافز هو تنفيذها على الأرض، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الاستثمارات المقدرة للعام المالى 2023 ـ 2024 تقدر بنحو تريليون و640 مليار جنيه.

عسكريا، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مع جويدو كروسيتو وزير دفاع جمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما جرت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

ونقلت الصحيفة إعراب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الممتدة مع جمهورية إيطاليا فى مختلف المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين، مشيرا إلى توافق الرؤى لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتحت عنوان (الوزراء يعالج آثار تغير سعر الصرف على أعمال الشركات)، نشرت صحيفة (المصرى اليوم) القرار الذى رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية فى محاولة لمعالجة آثار تغير سعر الصرف على نتائج أعمال الشركات ومساعدة الكيانات المختلفة على إعادة تبويب الخسائر الناتجة عن فروق سعر العملة، بموجب القرارات الخاصة بتحريك سعر صرفها، بشكل يخفف الضغط على قوائمها المالية ونتائج أعمالها وحقوق ملكيتها.

وأوردت الصحيفة أن القرار الجديد يسمح بتمكين الشركات من القيام بعمل معالجة محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل، وتحدد الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق بالسنة أو الفترة المالية التى تبدأ قبل تاريخ 27 أكتوبر الماضى، وهو تاريخ تحريك سعر الصرف، وتنتهى فى أو بعد هذا التاريخ والفترة أو السنة المالية التالية لها.

وأوضحت الصحيفة أن فلسفة التعديل تدور حول تمكين الشركات التى اقتنت أصولا بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولاتزال هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية فى الأصول وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.

وفى شأن التعليم، نشرت صحيفة (المصرى اليوم) - تحت عنوان (مصر تشارك فى تأسيس "العالمية للتعليم") - أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، شارك بفعاليات الاجتماع التأسيسى للشراكة العالمية للتعليم (GPE)، والذى يهدف إلى استعراض كيفية مساعدة أدوات وآليات الشراكة العالمية للتعليم فى دعم الدول لتحقيق التحول المنشود فى النظام التعليمى.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع يمنح الدول الشريكة الفرصة للتعرف على سياسات الشراكة العالمية للتعليم ومشاركة الخبرات والتحديات التى تواجهها فى قطاع التعليم، حيث أكد حجازى أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعد من أهم الشراكات التى تحرص عليها الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم العمل وفقا لهذه الشراكة لإعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعى فى ضوء نتائج تحليل القطاع، وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.

عربيا، تابعت الصحف وقائع الاجتماع التحضيرى للقمة العربية الثانية والثلاثين، الذى عقده وزراء الخارجية العرب أمس فى جدة، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وذكرت الصحف أن أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية الجزائرى والجالية الوطنية بالخارج، رئيس القمة السابقة ألقى كلمة قبيل تسليم رئاسة الاجتماع لوزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش جدول أعمال القمة، ومشروعات القرارات التى سترفع لها، والتى تتضمن عددا من القضايا السياسية الهامة، فى مقدمتها الأزمة فى السودان وتطورات الوضع فى سوريا والقضية الفلسطينية، وكذلك كان هناك ملفين، أحدهما اقتصادى يتصدره موضوع تطوير السياحة العربية، والآخر اجتماعى يتصدره موضوع العقد العربى الثانى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وعلى هامش اجتماعات وزراء الخارجية، ذكرت صحف (الأهرام) أن اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين عقدت أمس اجتماعا، حيث برئاسة الوزير الجزائرى، وحضور وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث استعرض المالكى فى مداخلته آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومعاناة شعبنا الفلسطينى، إزاء ما ترتكبه إسرائيل من جرائم يومية فى المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأفادت الصحف بأنه "عقد على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب أيضا" الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بمتابعة تطورات الوضع فى السودان، والتى تشكلت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية فى دورته غير العادية رقم 8915 بتاريخ 7 مايو 2023 بعضوية مصر والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية.