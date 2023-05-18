جدة - نرمين السيد - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة فى الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتى تُعقد بمدينة جدة.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتى فى إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة. وأضاف المتحدث الرسمى، أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً فى ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولى والإقليمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يتوجه إلى السعودية للمشاركة بالدورة 32 لمجلس الجامعة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.