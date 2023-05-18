الطاهرى يشكر وزارة الإعلام السعودية على تسهيل تغطية قنوات المتحدة لقمة جدة

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جدة - نرمين السيد - وكتب الطاهرى، على صفحته بموقع فيسبوك: «أتوجه بالشكر للأشقاء فى المملكة العربية السعودية ولمعالى وزير الإعلام السعودى سلمان الدوسرى وكل الزملاء فى وزارة الإعلام السعودية على حفاوة الاستقبال وتسيير كل الأمور لإتمام التغطية الإعلامية لفعاليات القمة العربية المقرر انعقادها فى جدة».
وأضاف الطاهرى عبر حسابه الرسمى: «بشكل مباشر أشعر بامتنان حقيقى لما لمسته اليوم من تعاون لإتمام عملية البث المباشر للقنوات الإخبارية للشركة المتحدة «إكسترا نيوز - القاهرة الإخبارية» وهو ما جرى بالكثير من الحرفية والمحبة الصادقة والتقدير الذى يجد أصله فى روابط صلبة تجمع بين (القاهرة والرياض) فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولى العهد.. كل الشكر».
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