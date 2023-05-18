أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 18 مايو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يناقش الحوار الوطنى بعض قضايا المحور المجتمعى، الذى يضم 6 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

القاهرة

ينظم الأزهر الشريف احتفالية لتكريم الفائزين فى مسابقتى "فارس المتون"، و"المترجم الناشئ"، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.

القاهرة

يقيم المركز القومى للترجمة حفل إطلاق الطبعة العربية من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة: المؤرخون الأنجلو - أمريكيون ومصر الحديثة"؛ بحضور المؤرخ والمفكر الأمريكى بيتر جران مؤلف الكتاب والمترجمة الكبيرة سحر توفيق، ومراجع الكتاب المؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسوقى.

القاهرة

يُنظم المتحف القومى للحضارة المصرية، جولات إرشادية مجانية لزائريه وأصحاب الهمم من الصم والبكم من المصريين فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، الذى يوافق 18 مايو من كل عام.

الإسكندرية

يطلق متحف الفنون الجميلة، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، غدا الخميس، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمقر المتحف وسط الاسكندرية احتفالا باليوم العالمى للمتاحف.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك إحياء لذكرى مرور 11 عاما على رحيل الفنانة وردة الجزائرية.