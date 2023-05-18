غدًا.. البيت المحمدي يستضيف ملتقى صوفي عن المدرسة الشاذلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 مايو 2023 10:27 صباحاً - ينظم البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث برعاية الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وفضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، الملتقى الصوفي الثاني: "المدرسة الشاذلية أصولًا ومنهجًا" وذلك احتفاءً بذكرى انتقال الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه.

وذكر مركز الإمام الشاذلي لإحياء التراث الصوفي التابع لأكاديمية أهل الصفة بالبيت المحمدي أن الملتقى يقام بمشاركة وحضور كبار علماء الأزهر الشريف والطرق الصوفية، ويناقش عدة محاور يتناول:

المحور الأول: أبو الحسن الشاذلي شيخًا للطريقة الشاذلية

المحور الثانى: الطريقة الشاذلية الأصول والقواعد والمناهج

المحور الثالث:ةأسانيد المصريين إلى الإمام أبى الحسن الشاذلى

المحور الرابع: أبو الحسن الشاذلي فى كتابات العلماء.

يتحدث فيه سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ومدير مركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر، وفضيلة المحدث الشيخ محمد ابراهيم عبد الباعث الكتاني، وفضيلة الأستاذ عبدالحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور يسرى جبر من علماء الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور أنس الفقى الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتنعقد فعاليات الملتقى يوم الجمعة الموافق ٢٩ شوال ١٤٤٤ هـ، ٢٠٢٣/٥/١٩م. عقب صلاة المغرب مباشرة بمقر البيت المحمدي بالمقطم.