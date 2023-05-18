جدة - نرمين السيد - أعلن ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تأجيل امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالمحافظة، الذى كان مقررا، اليوم الخميس، إلى السبت المقبل الموافق 20 مايو الجارى.





وأوضح شعبان، فى بيان، أن هذا القرار جاء بعد العرض على الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بسبب تسريب الامتحان قبل بدء اللجنة. وكان من المفترض أن ينتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، من أداء امتحانات نهاية العام الدراسى 2022- 2023، بمادة الدراسات الاجتماعية، إلا أن تسريب الامتحان أدى لتأجيله ليوم السبت. ولفت مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية، تتابع سير الامتحانات بجميع لجان المحافظة البالغ عددها 583 لجنة، موزعة على 17 إدارة تعليمية، تتواصل من خلال غرف عمليات فرعية؛ لتذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول إجراء رسمى بعد تسريب امتحان الإعدادية فى الدقهلية (بيان) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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