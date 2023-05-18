الأوقاف: المساجد استعادت ريادتها فى تحفيظ القرآن الكريم (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف على حسابه الرسمى على موقع (تويتر)، اليوم الخميس، "إن مساجدنا العامرة تقيم الصلاة وتقرأ القرآن وتذكر الله وتصلى على النبى وتعلم الأطفال وتحتضن الشباب وتعلم الرجال والنساء صحيح دينهم وتسهم فى خدمة المجتمع".

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت انطلاق فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال وسط إقبال كبير وتفاعل مع أنشطة البرنامج بالمساجد، موضحة أنه‏ يشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏فى مجالات قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الدينى، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏