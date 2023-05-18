البابا تواضروس يصل إلى النمسا للمتابعة الصحية الدورية

جدة - نرمين السيد - كان فى استقبال البابا تواضروس فى مطار ڤيينا الدولى السفير المصرى هناك السفير محمد الملا والقنصل العام محمد البحيرى، والأنبا جابريل أسقف النمسا، وكذلك الأنبا باڤلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا أنيانوس أسقف بنى مزار المتواجدين فى النمسا حاليا.
ومن المقرر أن يجرى البابا تواضروس المتابعة الصحية الدورية الخاصة بقداسته، إذ يمتلك ملفا صحيا بإحدى مستشفيات النمسا منذ 15 سنة، ويجرى من خلاله المتابعات الدورية الروتينية.
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