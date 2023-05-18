وزير التعليم يصل إلى محافظة أسوان لافتتاح مدارس

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة أسوان، فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية، حيث من المقرر أن يفتتح مدرستين، ويضع حجر الأساس لمجمع مدارس بالمحافظة.





وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله، اللواء أشرف عطية، محافظ اسوان، واللواء يسرى سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعبد الكريم لطفى عبد الكريم، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. ويتضمن برنامج زيارة الدكتور رضا حجازى، افتتاح مدرسة عبد الجليل حسنين الإعدادية، وافتتاح مدرسة محمد عبدالمعطى الابتدائية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا، بمنطقة الحصايا. كما يعقد الوزير فى ختام الزيارة اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية، وقيادات المديرية، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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