بيان رسمى من محافظ الدقهلية بشأن تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين فى تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، الذى كان من المفترض أن يؤديه الطلاب اليوم الخميس.





وبحسب بيان صحفى، جاء هذا على خلفية ما عرضه، ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بشأن تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، على بعض المواقع الإلكترونية، قبل انعقاد اللجان، وبناء عليه تقرر إلغاء الامتحان اليوم، وتأجيله للسبت المقبل الموافق 20 مايو، وتحويل المقصرين للتحقيق.

وأكد الدكتور أيمن مختار، أن محافظة الدقهلية بكامل أجهزتها حريصة على توفير الجو الملائم للطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتصدى بكل حسم لأى من محاولات الغش بلجان الامتحانات بنطاق المحافظة.

كان من المفترض أن ينتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، من أداء امتحانات نهاية العام الدراسى 2022- 2023، التى انطلق السبت الماضى، اليوم الخميس، بمادة الدراسات الاجتماعية، إلا أن تسريب الامتحان أدى لتأجيله ليوم السبت.