مصر وتونس تتفقان على إحياء مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين

وأشاد بودربالة بمكانة مصر وعمق ومتانة العلاقات التاريخية والروابط الثقافية والحضارية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنا موقف القيادة السياسية فى مصر الداعم لمسار الإصلاح فى تونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، معربا عن اعتزازه بدور مصر المقدر فى دعم حركة التحرر فى بلاده، ودورها الفاعل الذى تضطلع به فى العالم العربى ودفاعا عن قضاياه.
واستعرض السفير إيهاب فهمى خلال اللقاء ما شهده مسار العلاقات الثنائية بين البلدين من نقلة نوعية خلال العامين الماضيين.
واتفق السفير فهمى ورئيس مجلس النواب التونسى حول أهمية تعزيز آليات التشاور الثنائى خلال الفترة المقبلة بين المؤسستين التشريعيتين، ومن ثم العمل على إعادة إحياء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية التونسية بما يسهم فى دعم التعاون الثنائى بين البلدين، ومواكبة الجهود التى تستهدف الإرتقاء بمسار التعاون الإقتصادى وحجم التبادل التجارى والإستثمارات بينهما.
وأكدا أيضا ضرورة تنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك فى إطار المحافل البرلمانية العربية والإفريقية والمتوسطية والدولية التى تتشارك مصر وتونس فى عضويتها، بما يحقق مصالح البلدين والمزيد من التقارب بين الشعبين الشقيقين.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات المرتبطة بظاهرتى الإرهاب والهجرة غير النظامية، وعكس تطابق وجهات النظر بين الجانبين حول انتهاج مقاربة شاملة للتصدى لهاتين الظاهرتين بحيث لا تقتصر فقط على المعالجة الأمنية وإنما تشمل أيضا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتوعوية.
وأشاد رئيس مجلس النواب التونسى بالتجربة المصرية فى التصدى لهاتين الظاهرتين مستعرضا جهود بلاده فى هذا الخصوص.
واتفق مع السفير المصرى حول ما تمثله آليات التشاور البرلمانى المشار إليها من أهمية أيضا لتبادل التجارب والخبرات ذات الصلة.
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