محافظ الجيزة يوجه بالإزالة الفورية لطابق مخالف فى عقار بهضبة الأهرام

جدة - نرمين السيد - تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى بحث وحل مشاكل المواطنين من خلال انعقاد لقاء المواطنين الاسبوعى كل فى نطاقه وذلك للاستماع لشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من جميع قطاعات المرافق والخدمات.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدورى مع المواطنين، الذى يحرص على تنظيمه بشكل أسبوعى لفتح قنوات اتصال مباشر بين المسؤولين والمواطنين للاستماع إلى الشكاوى التى تواجههم والعمل على حلها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بأهمية انعقاد لقاء مفتوح دورى للمواطنين لبحث وحل مشاكلهم.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طلباتهم والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق حياة كريمة لهم وأن يتم إعطاء كل ذى حق حقه والعمل الجاد فى تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملتهم.

وشدد راشد، على أننا نعمل جميعا فى الجهاز التنفيذى للمحافظة كل فى موقعه على خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة.

وشهد لقاء المحافظ بحث شكوى مواطن من بناء طابق مخالف بالعقار المقيم به بمنطقة هضبة الأهرام التى وجه خلالها المحافظ بالإزالة الفورية للمخالفة مع تحويل جميع المسؤولين عن المخالفة للتحقيق.

كما كلف المحافظ، رئيس مدينة الحوامدية برفع الإشغالات المقامة على أحد الأراضى الفضاء بشارع الميزان والتى تضم ملاهى أطفال وقاعة أفراح وقطع المرافق عنها لما يصدر عن تلك الأنشطة من ضوضاء وازعاج للسكان القاطنين بمحيطها نظرا لوقوعها وسط كتله سكانية مع المرور الدورى لضمان عدم تكرار المخالفة.

وأمر المحافظ، رئيس حى الوراق ببحث شكوى مواطنه تضرر عقارها من بناء عقار بجانبها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم المساعدات الكاملة لها.

وخلال اللقاء شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بمواجهة كافة المخالفات فى مهدها وعدم الانتظار لحين استفحال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.