وزير الرى يبحث مع سفير التشيك التعاون المشترك فى الموارد المائية (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشاد وزير الرى خلال اللقاء بالتعاون البناء بين مصر والتشيك خلال السنوات الماضية، مؤكدا رغبته فى استمرار هذا التعاون المتميز وتعزيزه خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم التباحث خلال اللقاء حول مسودة مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين مصر والتشيك فس مجال الموارد المائية، موضحا أن الشركات التشيكية العاملة فى مجال تصنيع الطلمبات بمحطات الرفع تعد من أكبر الشركاء الموردين لوحدات الطلمبات بالمحطات ومكوناتها لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة، وتم توريد حوالى 200 طلمبة تستخدم فى 50 محطة رفع تمثل حوالى 10 فى المائة من إجمالى أعداد المحطات على مستوى الجمهورية.



وتم التباحث حول أهمية تعزيز التعاون ونقل خبرات الجانب التشيكى للجانب المصرى فى مجال تصنيع قطع الغيار لوحدات الطلمبات وأعمال صيانة مكونات الطلمبات، ودراسة إنشاء مركز صيانة محلى لإجراء أعمال الصيانة العاجلة والعمرات لوحدات الطلمبات وصناديق التروس بالتعاون مع الجانب التشيكى، كما تم التباحث حول دراسة تصنيع قطع الغيار الاستيرادية للمهمات الموردة من الشركات التشيكية من خلال شراكة بين الشركات التشيكية والشركات المصرية الوطنية، وكذا دراسة التعاون فى تطوير وتنفيذ برامج للمساعدة فى إعداد خطط الصيانة لوحدات الطلمبات بالمحطات، وكذا تطوير نظم تقييم الحالة الفنية لوحدات الطلمبات وتحديد مدى احتياجها للإحلال والتجديد الكلى أو الجزئى أو العمرات.



كما تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والتشيكى فى المجال البحثى، من خلال التنسيق بين المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة والجامعات والمراكز البحثية بدولة التشيك، وخاصة فى مجالات معالجة المياه وتحلية المياه للتوسع الزراعى واستخدام نظم الرى الحديث والرى الذكى، والتعاون البحثى لعمل دراسات لتحسين كفاءة تشغيل طلمبات الرفع ونظم التبريد وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية بمحطات الرفع، بالإضافة لقيام الجانب التشيكى بتوفير دورات تدريبية فى مجال المياه للمتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

واستعرض سويلم - خلال اللقاء - مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، موجها الدعوة للجانب التشيكى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه، والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب التشيكى للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأكد السفير التشيكى حرص بلاده على المشاركة بوفد رفيع المستوى فى فعاليات الأسبوع، فى ظل إدراك الجانب التشيكى لأهمية هذا المؤتمر الدولى، مؤكدا حرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر فى كافة المجالات، لاسيما فى مجال الموارد المائية.