البيئة تشارك بمؤتمر التميز فى «صيدلة القاهرة» (صور)

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، وبمشاركة ممثلين من جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية، جامعة لوبلين الطبية ببولندا، جامعة بورتو بالبرتغال، هيئة التميز فى الرعاية الصحية (NICE)، مجلس الاعتماد الدولى للتعليم الصيدلى (ACPE)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، ودستور الأدوية الأمريكى (USP)، وذلك خلال فى الفترة من 14 حتى 15 مايو الجارى.
ونظمت وزارة البيئة جناحا متخصصا يعرض المشروعات البيئية والتى تهدف إلى تحقيق الاستدامة فى كل المجالات تماشيا مع رؤية مصر 2030، وتم توزيع مجموعة من الكتيبات والبورشورات الخاصة بمشروعات (إدارة المخلفات الصلبة، مشروع ايكو ايجيبت، مشروع الطيور الحوامة) وتم توزيع مجموعة من الشنط القماش ضمن المبادرة الوطنية للحد من الأكياس البلاستيك بهدف رفع ثقافة الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع.
كما شاركت الوزارة فى تحكيم المسابقة الطلابية بالملتقى التوظيفى عن الافكار المبتكرة الداعمة للاستدامة فى مجال صناعة الدواء من خلال قطاع الإدارة البيئية بالوزارة.
ومن ناحية أخرى، أقامت وزارة البيئة معرضا لعرض المشروعات البيئية الموجودة بالوزارة وذلك ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء بالمركز الاوليمبى بالمعادى، وذلك تحت رعاية محافظ القاهرة وبالتعاون مع رئاسة حى المعادى والمجلس الوطنى للشباب.
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