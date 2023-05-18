أحمد الطاهرى: مصر دعمت لبنان وبذلت جهودا كبيرة لإعادة العراق لدوره الفاعل

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر كانت أول من توجه نحو لبنان واحتضنه بعد كارثة مرفأ بيروت.





وأضاف الطاهرى خلال مداخلة عبر القمر الصناعى من جدة بشاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لكى يعود العراق لممارسة دوره بفاعلية فى منظومة العمل العربى المشترك.

وتابع رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "أن العراق بكل ما يمثله فى المنطقة العربية لمنظومة الأمن الإقليمى العربى وهى دائما فى الأسس الاستراتيجية العربية يقال عنه أنه الجناح الشرقى للأمة العربية، وكذلك لا يفوتنا ما قامت به مصر لمكافحة التطرف والإرهاب وما تأسس بعد ذلك من تفاهمات عربية تأخرت كثيرا مثل المنتدى الاستخبارى العربى وتبادل المعلومات بين الدول".

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