الداخلية تستقبل وفدا دبلوماسيا من السويد بقطاع حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، سيسيليا روسترتوم – روين "السفيرة المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية وتطبيق القانون بوزارة الخارجية السويدية" والوفد المرافق لها بمقر القطاع.





استعرض مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان - خلال اللقاء جهود الوزارة فى مجال الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، وإنفاذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المنظومة الأمنية، ومواكبة التطورات المتعلقة بالفلسفة العقابية الحديثة بإعتبارها إحدى أولويات العمل الأمنى.

وأشار إلى حرص الوزارة على تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأحدث النظم العقابية، كما تضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلى تناول تطوير وتحديث وإفتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة.

وفى ختام الزيارة تقدم الوفد الزائر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على حسن الاستقبال، كما أشادو بما لمسوه من اهتمام بالغ بملف حقوق الإنسان بصفة عامة ومراكز الإصلاح والتـأهيل بصفة خاصة، وإثنائها على إدارة المؤسسات العقابية الحديثة والاهتمام بإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم بالمجتمع.



يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تعتمد فى أحد ركائزها الأساسية على إعلاء وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان.