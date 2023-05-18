رئيس الوزراء يوجه بتعظيم الاستفادة من الأصول بمنطقة الصف فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وخلال تفقد المنطقة الاستثمارية، استمع رئيس الوزراء الى شرح من حسام هيبة، حول المخطط العام لمشروع تنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة فى المنطقة، واستغلال مكوناتها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة، تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحى.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طورت هذه المنطقة الاستثمارية، على مساحة 40 فدانا، بناحية الودى، بمركز الصف، بمحافظة الجيزة، وتضم المنطقة 333 وحدة، بتكلفة استثمارية نحو 1.5 مليار جنيه، وتوفر عند التشغيل أكثر من 4500 فرصة عمل، ومن المقرر أن تصل المساحة الخضراء بالمشروع لنحو 89050 م2.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب تضم أنشطة سياحية وخدمية وحرفية وتجارية، تعد الأولى من نوعها فى محافظة الجيزة، من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية المتكاملة وتوفير فرص عمل للتجمعات السكنية المحيطة، مع الاستعانة بالشركات المتخصصة فى إدارة وتشغيل المنطقة وصيانتها والترويج لها.

وأوضح أنه فى سبيل تحقيق هذا الهدف، جرى إنشاء المنطقة وفق طراز معمارى فريد، حيث يوجد بداخلها فيلا الخواجة "سورناجا"، والتى يرجع تاريخ انشاءها إلى عام 1940، واستغلال موقع المنطقة على ضفاف النيل، بإنشاء مرسى نيلى بالمنطقة يسمح بالانتقال من المنطقة وإليها، وتبعد المنطقة بمسافة 65 كم جنوب القاهرة على طريق القاهرة الصعيد.

كما تفقد رئيس الوزراء، عددا من مكونات المشروع، التى تتمثل فى أحد نماذج الورش، بالمنطقة الاستثمارية، وأيضا فيلا سورناجا العريقة المقامة على 3 أدوار بمساحة 800 م2، حيث تابع رئيس الوزراء أعمال الترميم والتجديد التى خضعت لها.

كما تفقد مدبولى مرسى النيل، المقام على مساحة 230 م2، وجرى إنشاؤه لأعمال الانتقال من وإلى المنطقة بالطريق النهرى.

وجرت الإشارة إلى أنه يستخدم فى نقل البضائع من منتجات الحرف فى المنطقة سابقا بالطريق النهرى، فضلا عن مدرسة الفنون على مساحة 650 م2، والمكونة من طابق أرضى تطل على النيل مباشرة، وجرى إنشاؤه بطراز معمارى فريد.

كما يضم المشروع أيضا مجمع ورش وساحة عرض، ومبنى حرفيا، ومبنى ريادة الأعمال، وحدائق وممشى، وملاعب أطفال، ومركز حضاريا للمرأة، وأماكن انتظار، ومطاعم واستراحات، وعددا من الخدمات المختلفة، وقاعة للمؤتمرات، على مساحة 1300 م2، مكونة من دورين، وتضم 5 قاعات اجتماعات.

ومن جهته، أوضح حسام هيبة، خلال الجولة أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من تميز محافظة الجيزة بالصناعات اليدوية والتراثية التى توارثتها الأجيال، خاصة فى قرى كرداسة والحرانية، وكذا وفرة الأيدى العاملة الماهرة، إلى جانب وجود العديد من المقاصد السياحية بالجيزة مما يساعد فى تسويق هذه المنتجات.

وعلى هامش الزيارة، قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن نظام المناطق الاستثمارية يعد أحد الأنظمة الاستثمارية التى تقوم على التنمية المتكاملة فى مختلف المجالات بحيث تتضمن أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجيستية وغيرها من الأنشطة، وذلك بتوفير أراض ووحدات كاملة المرافق، من خلال مطورين متخصصين لتحقيق التنمية المتكاملة فى مختلف المجالات، كما يجرى من خلالها استصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة.

ونوه بأن هناك 16 منطقة استثمارية فى مختلف محافظات الجمهورية، بحجم استثمارات يتعدى الـ 33 مليار جنيه وتتضمن عدد 1280 مشروعا، توفر أكثر من 86 ألف فرصة عمل.