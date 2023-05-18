رئيس ستيوارد الأمريكية: ما رأيته فى مستشفيات الرعاية الصحية كان مذهلا

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور أرمين إرنست، الرئيس التنفيذى والرئيس لمجموعة ستيوارد هيلث كير إنترناشيونال الأمريكية، والدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية، والوفد المرافق لهما، والذين قاموا بزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية يوم 15 مايو الجارى.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال اللقاء، أهمية العمل على تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع مجموعتى "ستيوارد الأمريكية، عِلاج السعودية" بشتى مجالات الرعاية الصحية فى ضوء تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول العربية والعالم، والتطور الذى تشهده حاليًا فى كل القطاعات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، وانعاكاساته الإيجابية على تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتعزيز النمو الاقتصادى بها.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى عدد من مجالات التعاون الجديدة المقترحة لتعميق التعاون فى قطاع الرعاية الصحية، والتى يمكن دراستها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، موضحًا عزم هيئة الرعاية الصحية لتطبيق نماذج الرعاية الصحية المبنية على القيمة "value-based healthcare"، فى ضوء تحقيق رؤيتها الهادفة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يمكن فتح آفاق التعاون فى هذا المجال كهدف استراتيجى لهيئة الرعاية وتحقيق أهداف المنظومة.

واستعرض السبكى، عدد من الآليات الحديثة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا، حيث أبدى د. أرمين إرنست ود. محمد الأمين، إعجابهما الشديد بهذه التقنيات الحديثة، وهو الأمر الذى ينعكس على ضمان سير العمل وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين مع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بأعلى جودة.

وأضاف السبكى، أن التحول من نظام علاجى "business model" يتكل على حجم الرعاية الصحية إلى نظام قيادى ومبادر "value-based healthcare" مبنى على أسس التميز المؤسسى والتخطيط الاستراتيجى وإدارة المخاطر أحد عوامل النجاح لتقليل الإنفاق الشخصى من جيب المواطن على الصحة وتحسين صحة المواطنين ورفع جودة الرعاية الصحية وضمان الاستدامة كأهداف استراتيجية لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع السبكى: أن التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى والتغطية الصحية الشاملة من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل تحظى بدعم دولى كبير يمهد الطريق للإسراع بمزيد من التعاون البنَّاء وخلق الفرص التى تعود بالنفع على جميع الأطراف، كما دعا السبكى إلى دراسة الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية بمصر بعد ما أتاحته منظومة التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية غير متناهية للاستثمار الصحى بها.

ووجه السبكى، خلال اللقاء، الشكر للدكتور أرمين إرنست، الرئيس التنفيذى والرئيس لمجموعة ستيوارد الأمريكية، والدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية، على اهتمامهما باللقاء لعقد الحوار وتبادل الرؤى لتشجيع تبادل الخبرات والتعاون فى مشروعات مشتركة وتشجيع الفرص الاستثمارية المتميزة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أرمين إرنست، عن سعادته بهذا اللقاء وزيارته لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الإسماعيلية"، قائلًا "ما رأيته من التقدم والتطور فى مستشفيات هيئة الرعاية وتطور قطاع الرعاية الصحية بمصر كان مذهلًا"، لافتًا إلى استعداد مجموعة ستيوارد الأمريكية بناء على هذه الزيارة فتح مجالات جديدة للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة، ودراسة توسع المجموعة فى الاستثمار فى مصر بما لمسه من جدية ورؤية واضحة لدى الدولة المصرية فى الإصلاح الصحى، وإعادة حوكمة النظام الصحى، وتقدم ملحوظ لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور محمد الأمين، أن مصر نجحت فى إحداث طفرة نوعية فى قطاع الرعاية الصحية بما يعزز مكانتها فى هذا المجال وريادتها وتنافسها على المستوى العربى والعالمى، كما أعرب الدكتور محمد الأمين عن سعادته للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، والتى حققت العديد من الإنجازات التى كان لها الأثر البارز فى سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا تحقيق مزيد من التعاون بين مجموعة عِلاج السعودية وهيئة الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة.