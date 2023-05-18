أحمد الطاهرى: العلاقات المصرية-السعودية حتمية وأساس استقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن العلاقات المصرية السعودية توصف بأنها حتمية استراتيجية وهى أساس استقرار المنطقة، وحجر الزاوية للنظام الإقليمى العربى، وكلما كان هناك تفاهما مصريا سعوديا وزخما فى العلاقات بين مصر والسعودية فى المجالات المختلفة كلما انعكس ذلك بالنفع على منظومة العمل العربى المشترك، وكذلك علاقات العرب مع الغرب.





وأضاف خلال مداخلة عبر القمر الصناعى من جدة بشاشة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان وولى عهده اتسمت بالكثير من الزخم والدفء والتعاون فى المجالات المختلفة، حتى تنسيق المواقف، وهذه العلاقات يدعمها إرث متعمق بين الشعبين الشقيقين. وتابع أن مصر تتعامل مع التحديات العربية منذ عام 2014 مع تولى الرئيس السيسى المسؤولية، على أنها مسؤولية مصرية تاريخية وحاضرة دائما، فمصر لايوجد ملف عربى مشتعل إلا وتدخلت مصر لاحتوائه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. واستطرد: «لا يفوتنا الدور المصرى فى ليبيا ومعالجة الكثير من الأمور رغم ما تمر به ليبيا الآن، ولولا ما فعلته مصر خلال السنوات الماضية لكان الوضع أصبح أكثر سوءا، ولا يفوتنا الدور المصرى المستمر والدائم سواء بإعادة الزخم الدولى بالقضية الفلسطينية والتمسك بثوابتها، وكذلك الدور المصرى المتجدد على الدوام فى حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين مع كل اعتداء اسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة وكذلك إعادة إعمار غزة».

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