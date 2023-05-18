«تعليم القاهرة» تحدد ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2023

جدة - نرمين السيد - بدوره، أكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إن التصحيح يعد من أهم مراحل الامتحان وأخطرها، وقياس لأداء المشتركين فى الامتحان وإصدار حكم على هذا الأداء، وهو أمانة ومسؤولية غايتها التقدير العادل.

وأضاف أنه يعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا، بحيث يعطى كل مشترك حقه فى الدرجات عن التصحيح.

وحددت المديرية عدة تعليمات يجب الالتزام بها عند التصحيح كالتالى:

ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح، شريطة توفر العدد الكافى من المصححين، ويعتبر رئيس اللجنة مسؤول عن ذلك مع محاسبة المقصر.

- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح.

- إذا اكتشف خلل فى التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه.

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتمادها من الموجه العام.

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

- التوقير للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- توزيع الدرجات على جزئيات السؤال تلقائيا، ثم تفقيط الدرجة المعطاة.

- فى حالة وجود اختلاف فى تقدير درجة بين المقدر والمراجع، لا بد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك.

- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب.

- فى حالة عدو وجود إدابة فقرة يكتب "متروك" وليس "صفرا"، فالتقدير "صفر" للإجابة الخطأ فقط.

- يراعى تقدير الإجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

- الدقة فى نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجى وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتقويع باسم واضح من قبل المقدر والمراجع.

- ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين، عدم تغيير الأسئلة المسندة إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

- على ريس لجنة التصحيح (الموجه الأول) إعطاء إحصاء تقريبى بنسبة النجاح فى كل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.

وشدد أيمن موسى على جميع الإدارات التعليمية، بعدم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، إلا بعد اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أمس الأربعاء، بمادة اللغة العربية، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 23/5/2023، وتقدم للامتحانات 200 ألف و844 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.