عضو أمناء الحوار الوطنى: نهدف لوضع استراتيجية ثقافية لجمهورية جديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعى للحوار الوطنى، اليوم الخميس والتى عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية". وقال سلماوى إنه من الضرورى الالتزام بالتوقيت المحدد لكل مشارك واستغلاله فى طرح شئ محدد. وأضاف أنه من الضرورى أن يكون الهدف من مناقسات الجلسة وضع استرتيجية ثقافية جديدة تصلح للجمهورية الجديدة ووضع محدداتها وطريقة تنفيذها، موضحا أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتعدى مجرد وضع سياسات وزارة الثقافة، بل تتضمن إلى جانيها وزارة التعليم والتعليم العلى والأوقاف والإعلام، لتحديد مقومات الثقافة السائدة.

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