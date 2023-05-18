نائب محافظ المنيا يعقد الاجتماع الدورى لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدورى؛ لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال، وتذليل كافة العقبات، حيث استعرض نائب المحافظ، مع مهندسى دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ فى المشروعات المختلفة بالقرى المستهدفة، حيث يجرى العمل فى 3265 مشروعا.





جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديرى الهيئات والشركات، والعميد أنور عدلى، ممثل جهاز الخدمة الوطنية، والمهندس أحمد عاطف، المدير التنفيذى لجهاز التعمير بالمنيا، وأحمد العمدة المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومهندسى دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ. وخلال الاجتماع وجه نائب محافظ المنيا بضرورة التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الاجهزة والقطاعات فى المحافظة، وبما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مؤكدا على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ.

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