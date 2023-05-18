التحويلات النقدية عبر التاريخ.. محاضرة بمعهد التخطيط القومى (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم معهد التخطيط القومى محاضرة بعنوان “التحويلات النقدية عبر التاريخ.. ما الذى نتعلمه من 2500 عام من الممارسة؟ ألقاها الخبيرالاقتصادى Ugo Gentilini الرائد العالمى فى مجال المساعدة الاجتماعية والخبير الاقتصادى فى مجال الحماية الاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى.





وأشارت الدكتورة هالة أبوعلى نائب رئيس معهد التخطيط القومى لشئون البحوث والدراسات العليا، خلال كلمتها إلى أن اللقاء استهدف تسليط الضوء على أهمية التحويلات النقدية وبرامج المساعدة الاجتماعية التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا، إضافة إلى البحث عن إجابة لمجموعة من التساؤلات المرتبطة بقضية التحويلات النقدية وبرامج الحماية الاجتماعية، من بينها: من هى الفئات التى يجب أن تستهدفها هذه البرامج؟ لماذا لا يتم استبدال التحويلات النقدية بالعينية؟ وكيف يمكن الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية العملية فى هذا الصدد؟



وأوضح الخبيرالاقتصادى Ugo Gentilini أن التحويلات النقدية ليست وليدة اللحظة وأن التاريخ حافل بمثل هذه البرامج التى طبقت على مر العصور بمختلف الدول لأسباب مختلفة، كما أنها تعد عنصرا مركزيا فى أنظمة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه بمرو الوقت لجأت العديد من المجتمعات إلى رسم الخطوط الفاصلة بين الدخل المشروع والمكتسب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية على صعيد (سوق العمل، والتأمين الاجتماعى، وبعض المعاشات الاجتماعية للمحاربين القدامى والأرامل) وبين الدخل غير المكتسب والذى يتم التعامل معه على أنه استثناء من القاعدة.



ولفت إلى أن التحويلات النقدية على الرغم من أنها تستخدم فى تحقيق العديد من الأهداف لأنها ترفع توقعات المخاوف فى الوقت ذاته مما يلقى باللوم على تلك التحويلات والأشخاص الذين يتلقونها.

وأكد ضرورة عرض التدفقات النقدية والمساعدات الاجتماعية عن طريق دراسة الخبرات العملية، والإطار التاريخى، والمشهد الحالى للساحة الدولية تحت إشراف الدولة والمنظمات غير الحكومية.



وأشار Ugo Gentilini إلى أن شروط منح المساعدات تختلف من دولة لآخرى ومن فترة زمنية لآخرى حسب السياسة المتبعة فى كل دولة،والعرق، والقوانين المعمول بها والتعاليم الدينية، فضلا عن أن هناك دولا تمنح مواطنيها المساعدات على شكل إعانات غذائية، فى حين عارضها المواطنون لأنهم يعتقدون أنها دعوة للتخلى عن الصناعة والعمل ورأوا أنها استنزاف للمال العام.

جدير بالذكر أن أوغو جينتيلينى بصفته الرائد العالمى للمساعدة الاجتماعية والخبير الاقتصادى المرتقب للحماية الاجتماعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى البنك الدولى كان يعمل على تصميم برامج الحماية الاجتماعية التكيفية، وإصلاح إعانات الطاقة والغذاء، وتمويل المساعدة الاجتماعية، واختبار الإجهاد لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأمن الغذائى، وتنفيذ شبكات الأمان فى المناطق الحضرية والأحياء الفقيرة.