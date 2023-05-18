الوزراء ينفى صحة رسالة على «واتس آب» تحذر من عناصر تابعة للصحة تسرق المنازل

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله من رسالة صوتية على تطبيق "واتس آب" تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلك الرسالة الصوتية المتداولة التى تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل، مُشيرةً إلى أنه لم يتم رصد أى شكاوى أو تلقى بلاغات من المواطنين بشأن وقائع سرقة مماثلة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات.

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