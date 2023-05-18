القصير يبحث مع «الاستيراد والتصدير الإفريقى» التعاون فى دعم الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - ورحب القصير بزيارة أوراما لمركز الأقصر التنسيقى لنشر المعرفة والابتكار، ودعم البنك برنامج الأغذية العالمى لإعداد وتهيئة المركز بمشاركة وزارة الزراعة ليكون منارة لتبادل خبرات الدول الإفريقية ومصر فى مجالات التصدى للتغييرات المناخية ودعم صغار المزارعين والمرأة والشباب والشمول المالى والرقمنة والتدريب وبناء القدرات.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك عديد من الازمات العالمية التى اثرت على الاقتصاديات الناشئة مثل التغييرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية، وأنه لابد من التعاون بين بلدان القارة الإفريقية لعبور هذه الأزمات ورفع مستوى الأمن الغذائى وهو ما نجحت فيه مصر وأنه يمكن الاستفادة من هذه التجارب الناجحة ونقلها للبلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن مركز الأقصر التنسيقى استقبل بالفعل عددا كبيرا من المتدربين من 15 دولة إفريقية.



وعرض وزير الزراعة تجربة مصر فى مجال الشمول المالى ودعم صغار المزراعين وتطوير سلاسل القيمة ورفع كفاءة استخدام المياه والاهتمام بمشروعات تمكين المرأة وزيادة درجه الوعى من خلال الدورات التدربيية والمدارس الحقلية، مشيرا إلى تقديم الدعم لكل الدول الأفريقية الشقيقة فى مجال التدريب وبناء القدرات.

وطالب القصير إدارة البنك الإفريقى بزيادة الدعم لبرامج الأمن الغذائى والابتكار الريفى وتمكين المرأة والشباب وبرامج الشمول المالى والإقراض منخفض الفوائد.



وأشار إلى أن مصر من خلال البنك الزراعى المصرى توفر حافظة وصلت إلى 20 مليار جنيه للاقراض للمشروعات الزراعية بفائدة لا تزيد عن 5% وأن هناك توجهيات للحكومة المصرية بتذليل كل الإجراءات تيسيرا على المزارعين.

وعبر أواراما عن سعادته بزيارة مصر، ولقاء وزير الزراعة، وقال إنها قادرة على نقل القارة الإفريقية إلى الأمام فى مجالات الأمن الغذائى وإنتاج الغذاء.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية غنية بمواردها الطبيعية من أراضى صالحة للزراعة ومياه للرى وأيدى عاملة رخيصة وبالرغم من ذلك تقوم بلدان القارة باستيراد غذائها وأنه يمكن تقليل هذه الفجوة من خلال التعاون ونقل الخبرات.



وأشار إلى أن البنك سيضاعف دعمه لبرنامج الغذاء العالمى من أجل دعم صغار المزارعين والمرأة والشباب، وأن البنك يتطلع لمزيد من التعاون مع وزارة الزراعة فى مختلف المجالات.

وعقب الاجتماع زار وزير الزراعة وبندكت أوراما ومحافظ الأقصر، مركز الأقصر التنسيقى لنشر المعرفة والابتكار، لاطلاع الضيف على الجهود التى تتم ونشر الوعى والتثقيف المالى.

واستمع الوزير والضيف إلى رأى المشاركين فى البرامج من السيدات والشباب والأطفال كما شاهدوا عدد من الدورات التدريبية المقامة فى المركز عن الشمول المالى وريادة الأعمال وتعليم الأطفال كيفية الادخار عن طريق برامج ترفيهية، واستمعوا لبعض قصص النجاح من السيدات والشباب.



وأبدى رئيس البنك إعجابه بالدور الذى تقوم به وزارة الزراعة، وأيضا المركز بالتعاون مع برنامج الغذاء العالم ووجه بمضاعفة الدعم لهذا النشاط، مبديا رغبته فى توسيع نطاق الدعم لزياده ودعم الدول الافريقية

حضر الاجتماع الدكتور على حزين رئيس جهاز التنمية الشاملة بالوزارة والمشرف على إدارة مركز الأقصر التنسيقى.