قرارات فارقة.. الحكومة تكشف نتائج اجتماع «الأعلى للاستثمار» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - جاء اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فى توقيت مناسب جدا وشديد الأهمية، فالدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة وتستلزم من كل الجهات العمل من أجل هدف رئيسى مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات بالمشروعات التنموية.





واتخذ اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار قرارات مهمة تصب فى مصلحة المستثمرين، وتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية، والتى يوضحها الفيديوجراف التالى. والحكومة حريصة على مراجعة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها لتيسير إجراءات جذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولى الريادة مع الدولة فى المرحلة المقبلة.

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